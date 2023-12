Una scatola di formaggi speciali per celebrare il duca Federico

Il formaggio è territorio, più di tanti altri prodotti porta in sé le caratteristiche del luogo in cui nasce, oltre all’arte dei mastri caseari che lo producono. Per questo il Caseificio Val d’Apsa ha voluto celebrare il suo legame con Urbino attraverso una box dedicata alla sua città, al palazzo ducale, alle sue bellezze e alla sua cultura artistica e gastronomica. È nata così la “Confezione Studiolo“ che Andrea ed Eleonora Casula, titolari dell’azienda urbinate rinomata nella produzione di formaggi, hanno presentato in questi giorni al sindaco Maurizio Gambini: "Prospettive fiamminghe, illusioni geometriche e tarsie lignee tipiche dello Studiolo del Duca Federico da Montefeltro sono disegnate sui lati della nostra scatola, pronte ad accogliere i nostri tesori per presentarli al cliente in una maniera nuova che celebri la nostra Urbino".

All’interno della confezione ci sono un formaggio stagionato in giara di terracotta al rosmarino, uno al pregiato tartufo e uno al peperoncino, una lattina di Olio extravergine di oliva e un miele millefiori. Le scatole verranno presentate alla fiera Cibus 2024 come novità dell’anno ma sono già disponibili nel punto vendita di Urbino e da Natale nelle più grandi catene nazionali di supermercati.

Andrea Angelini