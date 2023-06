Una scuola con l’orto e l’anfiteatro Nuova vita agli esterni della Battelli

Un orto, un giardino fiorito e un anfiteatro dove poter condividere esperienze, tra teatro e socialità: tutto questo è stato inaugurato dall’amministrazione comunale di Sassocorvaro Auditore con la scuola Battelli dopo mesi di intenso lavoro. "Oggi disponiamo di un orto scolastico – ha osservato la preside Maria Beatrice Amadei davanti alla scolaresca riunitasi all’aperto per la grande festa in occasione del taglio del nastro fatto in presenza del vicesindaco Giuseppe Zito (foto)–. Questo è dotato di un sistema di raccolta dell’acqua piovana per provvedere all’irrigazione in modo sostenibile. L’ Orto ha attivato i fondi di un altro progetto Pon (programma operativo nazionale) per l’inclusione e ha generato tra gli alunni la curiosità per tutta una serie di competenze utilissime anche in ambito didattico". Insomma, partendo dall’esigenza di riqualificare gli spazi verdi attorno alla scuola, un team di insegnanti si è messo all’opera e con la collaborazione dell’amministrazione comunale ha dato una nuova vita agli esterni vissuti quotidianamente dalla scolaresca. Non ultimo è stato ricavato un anfiteatro verde.

"Dapprima la zona è stata messa in sicurezza – conclude Luana Bertini, coordinatrice del progetto – realizzando nel ciglio della scarpata una staccionata di protezione, poi, nel piazzale dismesso, con il tufo è stato costruito un anfiteatro che servirà alla ricreazione e per lezioni all’aperto. L’amministrazione ha fatto interventi importanti per livellare il piazzale, ripulirlo da reti e cavi elettrici, dipingere la parete. L’obiettivo dell’investimento europeo era quello di promuovere l’aggregazione tra generazioni, grazie ad una dimensione informale e stimolante".