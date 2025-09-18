Una scuola politica per sole donne

Una scuola di politica e attivismo civico rivolta alle giovani donne: si chiama ’Prime Minister’ e sbarcherà a Urbino dal prossimo 11 ottobre per la prima edizione marchigiana, dopo vari precedenti in giro per la Penisola. Il progetto e le finalità sono stati presentati ieri in anteprima dalla associazione omonima: "Siamo nate sei anni fa a Napoli – spiega la coordinatrice nazionale Argia Galliano – dandoci questo nome che identificava un obiettivo che pareva lontano, ovvero una donna a capo del governo. Nel frattempo è successo davvero ma il nome rimane per ricordarci che è giusto che le donne in politica e nella società ambiscano senza alcuna limitazione a posizioni apicali e di leadership. Dopo varie edizioni di scuole di politica in giro per l’Italia, siamo felici di arrivare a Urbino, città scelta per le Marche sia per il suo bacino di giovani studentesse, sia perché amiamo rivolgerci all’entroterra e non solo alle città della costa". Dall’11 ottobre inizierà quindi un ciclo di dieci incontri fino alla fine della primavera.

"Saranno tutti di sabato – aggiunge Elisabetta Furlani – per permettere alle ragazze dai 14 ai 19 anni, fascia d’età a cui ci rivolgiamo, di seguirci. Si tratta di un percorso del tutto apartitico e soprattutto gratuito, che viene riconosciuto anche come credito scolastico nel contesto dei percorsi PCTO che le scuole propongono agli alunni. Ci saranno tante voci del territorio ma non solo: chi si iscriverà vivrà una esperienza con poche lezioni frontali, improntata più all’espressione e alla parola, al laboratorio e alla conoscenza di role models, ovvero esempi femminili da cui imparare. Per iscriversi basta andare sul sito primeminister.it".

Tante le realtà associative impegnate nel sociale che danno il proprio apporto al progetto: "Siamo una associazione no profit tutta under 25 – spiega Francesca Del Conte di WAYouth – che si occupa di laboratori formativi nelle scuole, per cui non potevamo non aderire quando si parla di nuove generazioni". Stessa linea espressa da Sara Pilia di Arci Marche, Federica Panicali della Fondazione ‘Wanda Di Ferdinando’ e Marzia Mattioli di Legambiente Marche: "Siamo in 18 partner a sostenere Prime Minister Urbino: un partenariato alimentato da varie esperienze sedimentate negli anni e che ha avuto un lungo processo di coprogettazione anche grazie a Regione Marche. La pluralità della visione di Prime Minister è la nostra forza e ciò che vogliamo trasmettere alle giovani donne che verranno".

Giovanni Volponi