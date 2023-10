Una segretaria part-time aziendale

Per azienda di servizi di consulenza a Pesaro (in zona Campanara) si cerca segretaria comunicazione per contratto di lavoro a tempo determinato e part-time. Requisiti: diploma di scuola secondaria o laurea; buona conoscenza del pacchetto Office; buona conoscenza dell’inglese; conoscenza dei canali social. Inviare cv a a.cecchini@manifaktura.net