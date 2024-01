Una serata al teatro Sanzio per ringraziare le associazioni

Urbino ringrazia coloro che si impegnano per la città, dalle associazioni ai singoli, dedicando loro una serata a Teatro Sanzio, sabato, alle 21. Ad animarla sarà un musicista urbinate, Stefano Ligi, con un omaggio ai grandi cantautori italiani, per cantare tutti insieme.

"La serata nasce dalla consapevolezza che la città debba molto alle associazioni – spiega l’assessore agli Eventi, Elisabetta Foschi –. “Urbino dice grazie“ è un evento che stavamo programmando da tempo, ma che per varie ragioni non eravamo riusciti a fissare, e ora eccoci. In tanti settori non c’è attività, anche tra quelle svolte da noi, che non veda l’affiancamento o il supporto di associazioni e volontari, una ricchezza grandissima per la città, che a volte si dà per scontata, ma che va valorizzata".

Ultima delle buone pratiche favorite dalle associazioni è stata la risposta a un appello della dottoressa Paola Manna, medico di Senologia all’ospedale di Urbino, concretizzata in una raccolta fondi da decine di migliaia di euro per acquistare un macchinario per la diagnostica da donare al Santa Maria della Misericordia. A fare da collettori sono state associazioni come Le donne delle Contrade, Valeria Onlus e Andromeda.

"Al nostro interno opera da tempo un gruppo che cerca di rendere più umani e sostenibili certi percorsi oncologici, soprattutto rivolti alle donne, e questo acquisto è uno dei più grandi traguardi raggiunti – spiega Isotta Pretelli, presidente delle Contrade di Urbino, che collaborano alla realizzazione della serata –. La dottoressa Manna non fa solo il proprio dovere, ma, spesso, crea obiettivi di progettualità. Tutti insieme abbiamo dotato il territorio di uno strumento all’avanguardia".

Roberta Piergiovanni, delle “Donne delle contrade“, spiega che "dal 2016 a oggi ci siamo posti tanti obiettivi, tutti, all’inizio, all’apparenza impossibili, ma li abbiamo centrati, sostenuti da realtà e persone. Isotta ci ha sempre supportato nelle decisioni, l’amministrazione ci ha aiutato a raggiungere i traguardi, ma tutto questo è possibile perché Urbino e il Montefeltro sono sensibili a certi temi". Secondo il sindaco, Maurizio Gambini, "il titolo della serata fa cogliere il senso di quello che faremo. È Urbino stessa a dire grazie: in assenza di queste associazioni, sarebbe una città morta. Una realtà, per altro, che si è trasformata al femminile, e lo si vede anche dalla loro rappresentanza nelle Contrade. Ecco, possiamo cominciare a dire che Urbino è la città delle donne: qui si sanno esprimere e con grandi risultati".

Nicola Petricca