Una serata contro l’abbandono degli amici cani

Oggi, alle 21, in piazzale della Libertà, Ettore Florio, ideatore ed organizzatore dell’evento "Vacanze insieme amico Cane" aspetta tutti per la consueta serata estiva la cui "mission" è sensibilizzare i cittadini al non abbandono dei nostri pelosi amici. Ciò anche grazie al patrocinio della direzione provinciale Endas di Pesaro-Urbino, del Comune di Pesaro e dell’Enpa Pesaro. Una serata con musica dal vivo con la presenza di Frank Silvera reduce dalla trasmissione su Rai 1 di "The Voice Senior". Serata accompagnata dalla Band degli amici: Claudio Mari (chitarra classica e voce), Enrico Cambrini (percussione e voce), Franco Minniti (basso) e Ruben Forte (sassofono). "Anche questa estate - afferma Florio - si è organizzata una serata contro l’abbandono degli animali sulle strade italiane, fenomeno come sempre in forte aumento nel periodo delle vacanze e grave non solo per l’incolumità dei nostri amici a quattro zampe, ma anche per quella degli automobilisti in viaggio. L’abbandono dei cani e dei gatti in Italia è un problema molto serio e, purtroppo, molto diffuso, soprattutto in corrispondenza delle classiche partenze per le vacanze e all’apertura della stagione venatoria, quando le percentuali possono raggiungere il 25-30%".

Luigi Diotalevi