Una serata per don Gaudiano La Comunità di Via del Seminario e il Ce.I.S. di Pesaro organizzano 3 appuntamenti per ricordare il 30° anniversario della morte di don Gianfranco Gaudiano. Partendo dalla sua famiglia, passando per l'Università e il sacerdozio, si rinnova l'impegno nel seguire il suo esempio di vita.