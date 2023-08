Una serata per don Giorgetti, il prete dell’accoglienza

Straordinario era che per diventare amico di don Giorgio Giorgetti non dovevi per forza frequentare la parrocchia di San Cassiano o altre e molti sono coloro che dopo sei anni da quel 14 agosto 2017 in cui scomparve restano consapevoli della sua eredità di testimonianza di vita, fede e cultura. "Accogliere l’accoglienza" è l’ultimo degli appuntamenti di quest’anno in programma stasera alle 21,15 nel giardino della Biblioteca San Giovanni, in memoria del don Giorgio pioniere del dialogo ecumenico e interreligioso. Tre relatori di estrazione culturale e religiosa differente ma con un vissuto che li avvicina: Nadia Ben Hassen, italiana di origini tunisine, di fede mussulmana; Alessandro Esposito, con alle spalle studi teologici ed esperienze nelle favelas sudamericane, pastore nella chiesa valdese di Rimini; Roberto Drago, sociologo, collaboratore dei servizi sociali della provincia e sociosanitari della Regine; Paolo Barbadoro, direttore dell’ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso della diocesi di Pesaro a condurre il dialogo. La volontà è "condividere riflessioni, esperienze e risposte possibili su temi di grande attualità che ci coinvolgono nel quotidiano".