Una settimana per adottare il Prg. Polemiche dal centro alla periferia

La prossima settimana, dall’8 al 12 aprile, in Consiglio comunale ci sarà un solo punto all’ordine del giorno: l’adozione definitiva del Prg. "Lo scenario che si delinea per il centro storico – sottolinea il comitato dei residenti – è quello di ridurre le residenze. Per il centro storico sono riportate in maniera puntuale tutte le destinazioni d’uso (a carattere pubblico, amministrativo, scolastico, religioso) ad esclusione della residenza. L’idea è quella di incrementare le attività commerciali sostituendole agli edifici residenziali. C’è la strada degli artisti e degli artigiani (via Nolfi), la strada della cultura (via Arco d’Augusto), la strada dei giovani (via Mura Malatestiane e via Mura Sangallo), la strada archeologica (via Mura Augustee, via del Cassero, via Arco D’Augusto), la strada dello shopping (corso Matteotti, piazza Costanzi, via Cavour, via Garibaldi, piazza Rosselli)". La conseguenza, secondo i residenti, è che "i proprietari degli immobili vedrebbero la loro offerta sul mercato immobiliare limitata dalla funzione prescritta dal Prg".

Ancor più arrabbiati sono i residenti della zona dell’ex zuccherificio contrari al polo logistico alimentare: "Il suo insediamento – affermano – porterà a un’estrema cementificazione e sarà causa di un enorme inquinamento per la circolazione tutti giorni, di centinaia e centinaia di Tir. A questo si aggiunga l’inquinamento acustico provocato dai frigoriferi che, con una potenza mostruosa, saranno in funzione giorno e notte. Il Prg Aguzzi aveva introdotto il divieto di industrie insalubri di I e II classe. Questa giunta e il sindaco Seri con un colpo di mano hanno cancellato tutto".

Per Lupus in Fabula "il Prg Seri-Fanesi è un Piano cementificatorio che prevede una crescita enorme di abitazioni, di superfici commerciali e industriali, nonostante la popolazione sia in calo, ci siano centinaia di capannoni vuoti e il commercio sia in forte sofferenza". "I consiglieri dovrebbero pretendere – conclude Bene Comune – che l’assessore motivi perché la giunta voglia far insediare lavorazioni insalubri vicino a case e a una scuola, perché in tempi di dissesto idrogeologico consenta più di 3 milioni di mq di cementificazione, perché voglia l’interquartieri Trave Gimarra nonostante abbia buttato al vento 20 milioni di euro e ora ci sia la previsione del casellino Fano Nord e della complanare".

Anna Marchetti