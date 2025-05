Una sfilata con settanta uscite. Così Flavio Di Paoli oggi vi stupirà

Saranno settanta le uscite che questa sera alle 21 risuoneranno nella Sala Raffaello del Collegio Raffaello a Urbino. Perché gli abiti parlano, fanno chiasso e musica. E mai come in questo caso. Flavio Di Paoli nel suo lavoro di couturier ha attinto nella mitologia greca e nella religione. Lo ha fatto a piene mani, avido di trovare dettagli unici da portare su stoffa. Che diventa scultura. Forse non sono pratici da indossare. Tanto meno non sono "da tutti i giorni". Come è altrettanto vero che ogni volta lui stupisce e ammalia per guizzo e laboriosità.

“Le trombe dell’Apocalisse“ è il nome della collezione donna che ha preparato nei mesi scorsi nel suo atelier-negozio di ferramenta in via Battisti a Urbino. Di Paoli è anche presidente e costumista storico dell’Ars Urbino Ducale, insomma, moda, tecnica e struttura scorrono in lui. Se le trombe sono sette per questa occasione diventano capitoli e temi che raccontano e vestono "una donna che attraversa un mondo in affanno. Insostenibile. Dove le pene si rispecchiano negli abiti – spiega lo stilista ducale –. Tra lotta. Tra il bene e il male". Sensazioni e visioni che parlano con i tagli sartoriali e i colori scelti. Tra sacro e profano. Tra forza e rinascita.

Ma sopratutto la bellezza della creazione, il miracolo creativo che la moda compie, almeno, ogni sei mesi. E anche per quanto riguarda Di Paoli non c’è dispensa. "La sfilata è stata costruita in modo da esplorare tutte e sette le trombe. Sette trombe in una. La donna che vestirà questi abiti è dinamica, in ogni situazione sa essere forte e si protegge. Il mio stile, gli abiti armatura, si coniugano perfettamente con questo – spiega Flavio Di Paoli mentre aggiusta gli ultimi dettagli –. Saranno dieci indossatrici. Ci sarà molto bianco e molto nero. Ma non solo perché vedrete anche tanto uso del colore". Piccolo spoiler, oltre i tessuti dipinti a mano e stampati, vedremo delle uscite maculate. Il “leopardo“ è tornato ed è cifra stilistica di determinazione schietta e sensuale quando lo si usa nella moda. Quella determinazione che gli stilisti ci hanno fatto conoscere a cavallo tra Novecento e Duemila. "Vedrete un défilé diverso. Con nette differenze ma armonioso. Dalla haute cure al prêt a porter fino all’intimo".