Una Sirenetta che farà sognare e divertire

Dopo anni di assenza e tournée in giro per l’Italia, la Compagnia Neverland fa il suo atteso ritorno al Teatro della Fortuna di Fano con una nuova produzione originale e spettacolare La Sirenetta – La voce dell’oceano. Il musical andrà in scena oggi con due spettacoli alle 17 e alle 21, e i biglietti (da 15 a 25 euro) stanno andando letteralmente a ruba: al Botteghino sono rimasti pochissimi posti disponibili.

Dopo il successo di Malefica e La Bella e la Bestia – Una rosa per una vita, con oltre 100 repliche in tutta Italia dal 2017, la compagnia presenta la sua terza produzione originale, che promette di conquistare il pubblico con musiche, liriche e coreografie interamente firmate dalle sorelle fanesi Simona e Stefania Paterniani. Liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, La Sirenetta è un viaggio tra il mondo sommerso e quello umano, tra il bene e il male, tra il desiderio e la paura di osare. A rendere unico lo spettacolo, oltre alle scenografie suggestive e ai più di 60 costumi scintillanti, ci sarà anche la magia della Sand Art di Mauro Masi, che trasporterà gli spettatori in un’atmosfera incantata.

Il cast, composto da 19 performer tra attori, cantanti e ballerini, per lo più fanesi, porterà in scena la storia di Ariel, giovane sirena dalla voce straordinaria, combattuta tra il desiderio di scoprire il mondo degli umani e la lealtà verso il regno di Atlantica. Sullo sfondo, la lotta tra Tritone e Ursula, fratelli divisi dal potere e dal rancore.

"Tutti abbiamo una voce nel cuore, ed è il modo in cui la ascoltiamo a fare la differenza", afferma Simona Paterniani, autrice e regista dello spettacolo, che ha riscritto la storia mettendo al centro il valore della voce e della scelta. La sua rilettura si concentra sul percorso interiore di Ariel, non più solo una principessa sognatrice ma una giovane donna determinata a scegliere il proprio destino.

"Ho voluto raccontare la sua crescita e coraggio nell’affrontare il cambiamento, il prezzo delle proprie scelte. La voce, simbolo di identità e libertà, diventa il fulcro del racconto, qualcosa da proteggere e usare con consapevolezza". Le musiche e le liriche originali di Stefania Paterniani scandiranno i momenti più intensi, alternando atmosfere sognanti e ritmi travolgenti. Ogni brano è stato pensato per dare profondità ai personaggi, creando un legame immediato con il pubblico. Le coreografie contribuiranno a dare ritmo e dinamicità. "Lo spettacolo si muove su due livelli visivi e narrativi – spiega la regista –. Da una parte, il mondo sommerso, avvolgente e colorato, dall’altra quello terrestre, più concreto e rigido. La scenografia gioca su questi contrasti, e la Sand Art aggiunge un ulteriore livello di narrazione visiva".

Tiziana Petrelli