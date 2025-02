"Una situazione surreale. Il metodo preoccupa"

"La libertà è partecipazione" cantava Giorgio Gaber in tempi non sospetti, prima di diventare il jingle di una pubblicità. Ma, parafrasando, la partecipazione è libera se ci si trova alle porte di un’assemblea due vigili urbani pronti a prendere nomi e cognomi dei partecipanti e limitare a tre per associazione gli ingressi? Succede a Cagli dove nell’incontro per capire come mai il teatro locale fosse stato escluso da quelli che la Regione vuole candidare a patrimonio Unesco queste erano le modalità di ingresso. Il Comune dice che visto che la richiesta di incontro è stata fatta da alcune associazioni la riunione era dedicata solo a certi soggetti. "Ho dovuto dare i miei dati al cancello, pena vedermi l’ingresso negato, ho avuto la sensazione che mi fossero estorti, non so chi li vedrà e cosa ne faranno, sarebbe stato molto più giusto aprire la riunione al pubblico senza questa farsa": questo il lapidario commento di un partecipante sui social.

"Quanto successo a Cagli, dove all’assemblea svoltasi al Palazzo Comunale per parlare dell’esclusione da parte della Regione del teatro cittadino alla candidatura Unesco, desta sincera preoccupazione – commenta Marta Ruggeri, consigliere regionale M5S –. Risulta che siano stati chiesti nomi, cognomi e associazione di appartenenza, consentendo l’ingresso a soli tre soci per ogni associazione. Tutto ciò ha un sapore amaro, perché riannoda la memoria a spettri che pensavamo di aver gettato alle spalle. Purtroppo però il clima che si respira in provincia, in regione e nel Paese, è quello di una destra che vuol controllare se non eliminare ogni forma di partecipazione e dissenso. Tra l’altro, non avendo la Regione motivato sufficientemente l’esclusione del prestigioso teatro cagliese, l’assemblea era più che doverosa, un esercizio di democrazia che andrebbe solo valorizzato".

"La situazione che si è verificata è surreale e preoccupante-spiega Micaela Vitri, consigliere regionale Pd –, perché i cittadini cagliesi non meritano il trattamento riservato loro dall’amministrazione comunale. Schedare qualcuno significa acquisirne le generalità e normalmente la polizia lo fa con chi commette reati. La domanda da porsi è: perché questa brutale chiusura antidemocratica? Nei giorni scorsi, il capogruppo di opposizione Alberto Mazzacchera aveva richiesto via e-mail di ammettere all’incontro tutti i cittadini interessati, ma la risposta è stata negativa. All’incontro pubblico sono state ammesse solo 3 persone per associazione. Dopo avere escluso i cagliesi nel percorso preparatorio delle candidature, come invece prevede l’Unesco, l’amministrazione continua a lavorare isolata. Del resto, da quanto emerso in quella riunione, le motivazioni dell’esclusione del teatro coincidono con quelle sollevate dall’opposizione: la mancata partecipazione di sindaco e assessori all’incontro con la Regione. Bene ha fatto il presidente della Provincia Paolini a partecipare all’incontro sgombrando il campo da eventuali accuse, da parte di chi i giorni scorsi ha tentato di scaricare la responsabilità sull’ente provinciale. La scelta di escludere Cagli è stata esclusivamente della giunta Acquaroli e dispiace che il Comune avesse pure lasciato tutto al buio delle “segrete stanze“. Mi auguro ora che le 15mila firme raccolte, tra le quali anche la mia, non siano ignorate e si proceda all’integrazione dei teatri all’italiana candidati a patrimonio Unesco".

I solerti vigili all’ingresso hanno chiesto le generalità anche a Giuseppe Paolini (evidentemente non l’hanno riconosciuto), presidente della Provincia, che però minimizza: "Era una assemblea richiesta dalle associazioni e potevano entrare tre membri per associazione perché a Cagli ce ne sono molte. Quello su cui mi focalizzerei ora è questo teatro bellissimo lasciato fuori da un elenco dove merita di stare".

Ninel Donini, cagliese ed ex consigliere regionale, commenta così la vicenda: "Una cosa così non mi era mai capitata nemmeno in momenti politici più duri durante la mia carriera politica. Si trattavano argomenti che riguardavano tutta la città e invece c’è stata una limitata presenza. Perché 3 membri per associazione e non 5? Chi e come lo ha deciso? Nessun amministratore si era mai permesso questo. La modalità non mi è piaciuta, l’ho vissuta male dal punto di visto della libera partecipazione. Alla fine però devo dire che chi era presente ha fatto emergere tutte le questioni in modo chiarissimo, riportando al meglio il parere della collettività. Però è mancata, come in tutta questa vicenda la partecipazione: dimenticanza o impreparazione?".

Andrea Angelini