"Una sola ambulanza è sufficiente per Fano"

"Il numero di ambulanze del Potes di Fano garantisce il pieno rispetto dei livelli essenziali di prestazione. In più risultano attive le postazioni di emergenza previste per Frontone (ma nessun operatore ha presentato disponibilità alla gestione stessa) e Terre Roveresche, che è ben utilizzata e posizionata anche in funzione dei servizi da effettuare nei territori circostanti". Così l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini ha replicato ieri in consiglio all’interrogazione della 5 Stelle Marta Ruggeri, che nell’atto ispettivo presentato incalzava la giunta Acquaroli ad attivarsi per potenziare la postazione Potes-118 di Fano che in orario diurno è dotata di due ambulanze (una infermieristica e l’altra medicalizzata) mentre di notte ne ha solo una.

"Si corre il rischio di un grave disservizio per la terza città delle Marche – aveva osservato Ruggeri –. Se un giorno ti trovi ad avere tre codici rossi di emergenza su Fano cosa fai?". Per Saltamartini però "i provvedimenti presi della Regione aumentano già l’organizzazione del servizio Potes rispetto alle previsioni dei dati ministeriali e le linee guida del Ministero". Per Saltamartini l’organizzazione del Potes, anche a Fano, non solo è "congruente" ma anche "migliore". "La centrale operativa organizza il servizio in base alle chiamate - ha sottolineato - e sulla base delle richieste, a Fano non si evidenziano le criticità segnalate nell’interrogazione. Ciò non significa che non si possa migliorare. E questo sarà garantito dalla realizzazione degli interventi programmati: ad esempio la formazione dei nuovi medici ma soprattutto la realizzazione degli interventi previsti dal Pnrr che daranno ulteriori garanzie al servizio di Potes emergenza urgenza".

Non si è dichiarata soddisfatta, però, di questa risposta la consigliera Ruggeri. "La Regione fa orecchie da mercante - incalza la pentastellata -. La città ha 60mila abitanti e la sua Potes deve servire un bacino di popolazione pari a circa 100mila persone, ma è l’unica dell’intera fascia costiera marchigiana ad avere una sola ambulanza durante il turno notturno. Spesso la città resta scoperta dal servizio perché l’unico mezzo è chiamato altrove in un territorio a cavallo di due vallate. In simili casi non è la Potes a Calcinelli che può dare un supporto, eseguendo una dozzina di interventi al giorno e percorrendo almeno 80mila chilometri all’anno. Faccio presente che Jesi, in un’area di 40mila abitanti, ha due ambulanze h24 e un’automedica. Senigallia, in un bacino di 44mila abitanti, dispone invece di tre ambulanze: due dell’Azienda sanitaria e una del volontariato".

Tiziana Petrelli