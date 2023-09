Una solidarietà senza confini: l’Opera padre Pio compie 25 anni

Da Lampedusa al centro di accoglienza Opera Padre Pio. La struttura, che compie 25 anni, dalla scorsa settimana accoglie su indicazione della Prefettura 14 migranti dei tanti che stanno sbarcando nell’isola siciliana.

A Fano, in particolare, sono arrivate diverse madri con bambini al seguito. Quella dell’ospitalità è solo una delle innumerevoli attività svolte, in questi anni, dall’Opera Padre Pio, che festeggia il quarto di secolo con una serie di iniziative, partite ieri e che si concluderanno il 29 settembre. Una delle giornate clou è proprio quella odierna con la messa delle 18.30, nella basilica di San Paterniano, celebrata dal nuovo vescovo Andrea Andreozzi. Saranno presenti il prefetto, il sindaco, tutte le autorità e la Protezione civile "con la quale – fanno sapere dall’associazione – abbiamo una intensa collaborazione". Seguirà nel chiostro di San Paterniano la presentazione di un volume che, attraverso il racconto dei protagonisti, parla dell’impegno dell’associazione. E così che sono state raccolte le testimonianze della figlia del primo presidente dell’associazione Armando De Vita, quella della nipote di padre Valerio il fondare dell’Opera Padre Pio e poi degli altri presidenti che si sono succeduti fino all’attuale Mauro Guerri. La pubblicazione conterrà anche i racconti dei consiglieri, dei volontari e degli ospiti che la struttura ha accolto e sostenuto negli anni. L’Opera Padre Pio è un punto di riferimento importante per la città e per tutto il territorio che, oltre al sostegno dei fanesi, può contare su "una grande benefattrice, Daniela Ferrante, devota di Padre Pio, titolare di una azienda agricola della provincia di Trapani". L’Opera Padre Pio è conosciuta soprattutto per la mensa di San Paterniano, che distribuisce ogni giorno centinaia di pasti da asporto, ma anche per le tante attività di cui è protagonista: dall’alternanza scuola-lavoro, ai lavori di pubblica utilità alla distribuzione degli indumenti a chi è in difficoltà. Dopo l’appuntamento odierno, le celebrazioni proseguiranno domani con incontri sulle missioni all’estero e le vocazioni, giovedì 28 sarà il momento della commedia dialettale "E’ feva ben Niron" (Faceva bene Nerone) di Fiorenzo Sanchi, rivista da Marino Longhi e David Guidi. Ultimo giorno, venerdì 29 settembre, con il concerto "Ubi Caritas" del Coro Polifonico Malatestiano presieduto da Francesco Santini. Tutti gli appuntamenti sono preceduti dalla messa delle 18.30.

Anna Marchetti