Una sottile “Linea Foto_Grafica“ unisce l’arte al contemporaneo

Prosegue la serie di approfondimenti per scoprire nel dettaglio ciascuna delle quattro mostre celebrative dei cento anni della “Scuola del Libro“. La seconda mostra, intitolata “Linea Foto_Grafica“, allestita nei locali della Galleria Albani in via Mazzini, tratta varie discipline, e sarà divisa in due articoli. In questa puntata parleremo di Grafica. La Scuola del Libro ha sempre rappresentato un crocevia di ricerca e sperimentazione nel campo della grafica. Negli anni Sessanta, quando era direttore Pietro Sanchini, la grafica non era più solo un mezzo per la stampa editoriale, ma diventava uno strumento essenziale per la comunicazione persuasiva, capace di influenzare comportamenti e modelli culturali.

In questo contesto nacque la sezione di Arte Pubblicitaria, che ha segnato un passaggio fondamentale per la scuola, che si adattava così ai cambiamenti del panorama visivo e comunicativo con una didattica innovativa. Il nuovo indirizzo accoglieva i principi della grafica moderna, abbracciando la tipografia sperimentale, la comunicazione visiva e la progettazione grafica per il mercato pubblicitario ed editoriale. Visitabile fino al 27 aprile e curata dai professori Stefania Beligni, Sonia Sanchioni, Simone Giacomoni e Susanna Ugoccioni, la mostra parte dal fermento culturale e metodologico che si respirava agli albori, per arrivare fino ai giorni nostri, evidenziando come proprio l’approccio metodologico, con le sue pratiche, sia il ponte tra passato e presente per il Liceo urbinate.

Si capisce come l’evoluzione delle tecnologie, in particolare l’uso del computer, abbia avuto un impatto determinante sulla forma, sui contenuti e sui linguaggi della comunicazione. La mostra mette in evidenza come si siano integrate le nuove tecnologie senza perdere il rigore metodologico e progettuale che ha sempre caratterizzato la Scuola, mostrando il dialogo tra tradizione e innovazione nella didattica della grafica. In esposizione sono presenti prevalentemente elaborati realizzati negli ultimi dieci anni, testimoniando l’impatto delle nuove tecnologie, l’evoluzione della metodologia didattica e la capacità della scuola di rinnovarsi costantemente. In alcuni di questi è esplicitato l’iter progettuale attraverso studi e bozzetti, commenti, relazioni finali, report. Accanto a questi lavori, trovano spazio anche alcuni esempi di elaborati prodotti negli anni Settanta, Ottanta e Novanta, studi sul modulo, sulla sintesi visiva, sul marchio e sul logo. Attraverso questa mostra, si può cogliere il valore di un metodo educativo che, pur evolvendosi nel tempo, ha mantenuto saldi i principi fondamentali della progettazione visiva. Nella prossima puntata parleremo della seconda parte della mostra, dedicata a Cinema e Fotografia.

gio. vol.