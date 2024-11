Una splendida quaterna

Al Pala Spada di Fossombrone si è svolta la prima selezione regionale del concorso nazionale Splendida d’Italia che promuove su tutto il territorio la lotta al femminicidio. L’evento ha il patrocinio del Comune di Fossombrone, in collaborazione con le attività commerciali, ed è condotto da Augusto Alessi. Quindici le ragazze selezionate in gara che hanno sfilato in abito elegante e costume ufficiale, oltre a un defilé casual. Toccante il momento dedicato al femmincidio, momento clou della serata, durante il quale è stato consegnato un mazzo di fiori a Milena Luzi, sorella di Marina Luzi di Fossombrone, vittima di femminicidio.

La selezione è stata preceduta dalla presentazione di collezioni da parte delle attività commerciali a partire da Folletti abbigliamento 016, Il filo nascosto, Le Chicche di Lolly, Ottica Bordoni, All Gold gioielli e, dulcis in fundo, Emotion sposi Cardelli con le acconciature di Deva Parrucchieri e le finaliste nazionali del summer tour 2024, le cui fasce sono state assegnate alle marchigiane Siria Monteverde, Belen Giommi e alle emiliane Serena Corelli e Sandra Fabbri. Durante la serata si sono esibiti gli allievi di Am Taekwondo, le allieve di Studio Movimento danza e la cantante Silvia Cecchini. La giuria presieduta da Paolo Storoni era composta dal vicesindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli, da Loredana Boffa insegnante di danza e Anna Stolfa staff Pinkeventi. La corona di Splendida d’Italia è stata assegnata a Denise Pierpaoli, 16 anni di Lucrezia; la fascia Sorriso Tv a Siria Monteverde, 19 anni di Fabriano; le fasce Moda Mare a Greta Pagnetti ,18 anni di Pesaro e ad Aurora Albertini, 18 anni di Pesaro. Grande soddisfazione per la Patron Francesca Cecchini.

l. d.