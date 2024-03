Una squadra nel parco. Raccolti 250 kg di rifiuti

Una mattinata all’insegna della raccolta dei rifiuti e delle sporcizie presenti all’interno del Parco Miralfiore: è quello che hanno fatto ieri, dalle 10 alle 12, i volontari di Plastic Free, che partendo dalla Serra degli Agrumi hanno iniziato le "pulizie di primavera" del polmone verde di Pesaro.

A raccontarlo è Mauro Rossi, referente di Plastic Free Pesaro: "Abbiamo avuto volontari sparpagliati, alcuni di qui e alcuni provenienti da Ancona – spiega Rossi –. Alla fine eravamo circa 15 persone. La mattinata è stata proficua, perché tra plastica e indifferenziata abbiamo raccolto circa 250 chilogrammi di materiale. La prima parte della nostra mattinata, che si è svolta vicino alla parte dei giochi dei bambini, è andata piuttosto bene, soprattutto perché i genitori sono abbastanza coscienziosi e sanno bene che non bisogna lasciare in giro cartacce o plastiche. Spostandoci verso l’interno del bosco, invece, la situazione si è fatta un po’ più drammatica: vetri, sacchi di roba e anche biciclette. Ormai le persone, quando ci vedono, ci salutano, perché sanno chi siamo e cosa facciamo e per noi questo è importante, perché dimostra come il nostro lavoro non sia invano, ma che aiuti a sensibilizzare la gente riguardo al tema dell’ambiente".

A prendere parte a questa giornata anche molti giovani, che maggiormente hanno a cuore il tema dell’ambiente e del futuro: "Quando andiamo nelle scuole a parlare di questi argomenti – continua Rossi –, i ragazzi sono sempre molto attenti. Una cosa che ho inoltre notato è come la maggior parte di essi a scuola ci vada con la propria borraccia, proprio per evitare il consumo eccessivo di plastica. Fa capire come i giovani siano più attenti di certi adulti a queste cose".

Finito il giro, il gruppo di Plastic Free si è poi diretto alla Serra degli Agrumi, dove il presidente della Onlus Gulliver, Andrea Boccanera, ha offerto loro dell’acqua, ringraziandoli per il lavoro svolto e proponendo anche una collaborazione tra le due realtà: "È importante che all’interno del Parco Miralfiore ci sia del movimento, perché blocca le attività illegali – conclude il referente –. Il 20 ed il 21 aprile saranno le giornate dedicate alla Terra, sicuramente riorganizzeremo una raccolta, magari in Baia Flaminia, dove purtroppo le plastiche sono all’ordine del giorno".

Alessio Zaffini