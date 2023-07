Una statua dedicata a Valentino E il sindaco dà ancora più gas: "Vogliamo creare la Route 46"

Un supporto in marmo di Carrara su cui poggia un ‘mosaico’ di oltre 500 tessere colorate di ceramica a comporre la sagoma di Valentino Rossi e della sua moto piegati in una delle milionate di curve percorse in carriera da colui che fu "The doctor" e oggi è passato allo stato di "icona" di tutto. L’opera dell’artista cagliese Ettore Gambioli, realizzata grazie al contributo del Gruppo Renco spa e promossa dall’amministrazione comunale, è stata inaugurata a Tavullia: presente Valentino, assieme al sindaco, Francesca Paolucci.

Si tratta della prima opera, che assomiglia a una scultura vera e propria (c’è anche una gigantografia-murales di Vale disegnata su una parete di un edificio a Tavullia, con tanto di firma del campione), dedicata sul nostro territorio al 9 volte campione del mondo.

L’opera è installata lungo la strada provinciale all’ingresso del centro di Tavullia provenendo da Pesaro. Pesa circa 10 quintali, ha una base di 4 metri per un’altezza di 3, ed è completata da una cornice in metallo che inquadra anche le colline del territorio, sfondo naturale alla scultura. "Volevamo dedicare un’opera a Valentino per omaggiare la sua fenomenale carriera – spiega Gambioli -, lo definisco un ‘mosaico-puzzle’ fatto di tante tessere colorate di diverse dimensioni. Il senso della cornice, di colore ‘giallo-Valentino è quello di far rientrare il paesaggio nello sfondo dentro l’opera. Per ricordare il legame tra Valentino e la sua terra, Tavullia".

"Prende sempre più forma la ‘Route 46’ di Tavullia: vogliamo arricchire la strada in cui è nato, cresciuto ed ha dato le prime ‘sgasate’ Valentino Rossi, con opere artistiche che richiamino la sua straordinaria carriera ed il legame con la sua terra – aggiunge il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci –. Questa strada deve diventare un tassello fondamentale del museo a cielo aperto che vogliamo realizzare a Tavullia per un fenomeno che è diventato un elemento identitario del nostro territorio". "Abbiamo accolto con soddisfazione la richiesta di collaborazione del Comune di Tavullia – dichiara Lorenzo Passeri, uno dei titolari del Gruppo Renco spa – Valentino è una leggenda dello sport e siamo sicuri che questa iniziativa sarà molto apprezzata dalla comunità e porterà benefici al nostro territorio anche e soprattutto dal punto di vista turistico". Nessun commento da parte di Valentino: le icone non parlano, appaiono.

Franco Bertini