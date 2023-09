Una stimata professionista dedita alla famiglia

"Una donna sempre con il sorriso sulle labbra, gentile e molto competente nel suo lavoro". Questo il giudizio di tutti coloro che per lavoro hanno dovuto confrontarsi con Nilvana Sperandio, la donna di 71 anni deceduta domenica sera nel terribile incidente stradale avvenuto a Villanova di Montemaggiore. Perché Nilvana Sperandio nella vita ha sempre fatto l’amministratice di condomini ed era conosciutissima in città. Professione che aveva lasciato da poco tempo, per dedicarsi alla famiglia, ai nipoti, alle sue passioni, come la cucina. Una famiglia molto conosciuta anche perché il marito Ilario Ciccurilli che ieri mattina è stato operato alla spina dorsale all’ospedale di Ancona – è fuori pericolo –, oltre ad insegnare nelle scuole superiori aveva anche uno studio di architettura assieme al figlio Andrea, geometra. La coppia ha un altro figlio, Francesco. Ieri in ospedale a Ilario è stato comunicato il decesso della moglie. Dopodiché è stato sedato e viene tenuto in osservazione. Una btragica vicenda, quella di questa famiglia che ha scosso tante persone perché Silvana Sperandio era stimata e ben voluta. "Una donna sempre col sorriso".