Una storia di amicizia Francesco e l’amore insegnato a chi non può gestire le emozioni

di Solidea Vitali Rosati

Un cartone animato per raccontare a Fabio, il compagno di scuola autistico, cosa sia l’amore e come si gestiscono le emozioni. "Funziona meglio se si è gentili, senza agitarsi, senza gridare, come invece faceva Fabio", dice Francesco Lombardo Cirillo, il 14enne autore dell’animazione realizzata a scuola. È una storia di amicizia e inclusività quella che accade all’Istituto comprensivo Fermi di Mondolfo, plesso di San Costanzo: con Francesco, a dare dritte di cuore al 13enne Fabio, c’è il prof di informatica e di sostegno Mario Buonvino.

Ma che ne sa dell’amore un 14enne che si divide tra boxe e videogiochi? "Non ci vuole un genio per capire che se una ti piace devi usare parole carine. E poi...". Francesco confessa, sottovoce per non farsi sentire dalla mamma, Maria, presente alla nostra intervista, che di amore un po’ se ne intende. "Mi sono appena lasciato con una ragazza". La mamma sorride. Secondo lei, che ha 5 figli, Francesco s’è lanciato nella nobile avventura di aiutare il compagno perché gli ha dato il giusto peso: sapeva che si trattava di qualcosa di importante.

"Tutto è iniziato con l’obiettivo di realizzare un videogioco da portare all’esame di Terza media – racconta Buonvino –. Francesco è molto bravo nel coding e usando Scratch, un software del Massachusetts institute of technology che consente a tutti di programmare per mezzo di mattoncini colorati, voleva progettare un videogioco. Ma quando un mio collega, insegnante di sostegno di Fabio, ha capito le potenzialità dello strumento, ha pensato che usandolo con creatività, avrebbe potuto rispondere ad un ben più nobile obiettivo. Francesco ha accettato di deviare il percorso. Così per il suo esame abbiamo preparato qualcosa di veramente unico: un cartone animato interattivo con l’intento di aiutare il compagno autistico a gestire meglio le proprie emozioni".

Ma come parlare a Fabio dell’amore? "Senza entrare nei tecnicismi, il professor Lorenzo Binotti ha avuto l’idea della “storia sociale interattiva” e la preside Anna Maria Landini ci ha dato supporto". In pratica con una mezza dozzina di scene e un linguaggio semplice Francesco ha sintetizzato il “tempo delle mele“, mostrando al coetaneo quanto provare emozioni sia normale. "Fabio e Miriam (protagonisti raffigurati nella storia animata, ndr) sono sempre stati buoni amici – dice il narratore del cartoon –, ma qualcosa sta succedendo fra loro....".

Alla fine la storia prevede un test interattivo, con domande e risposte multiple, per capire se Fabio ha colto la morale. Della serie: quale consiglio dare? "Stai tanquillo. Non c’è niente di strano nel provare un sentimento come il tuo. Si può iniziare da piccoli passi, dicendo “Ciao. Come stai?“. Alcune persone fanno nascere in noi delle emozioni forti. Queste hanno un nome: sono amore e amicizia. Invece di scappare o di arrabbiarsi Fabio potrebbe rispondere a Miriam: “Io sto bene e tu come stai?“. Le parole dell’amicizia, infatti sono semplici". Fabio dopo aver guardato il cartoon, ha risposto bene a tutte le domande. Segno che la lezione di Francesco è arrivata dritta al cuore.