Una storia lunga 800 anni Si celebra il Beato Sante: quattro giorni di eventi

Da ottocento anni i frati minori francescani sono nel Santuario del Beato Sante a Mombaroccio: a questo lungo periodo, sono dedicate le celebrazioni che si svolgeranno da giovedì a domenica, occasione importante per valorizzare il Convento fondato dai frati francescani nel 1223 e richiamare la figura di San Francesco e i suoi valori. L’evento è stato presentato nella sala Episcopio del Duomo di Pesaro.

"Sono affascinato – ha esordito l’arcivescovo Sandro Salvucci, tra gli intervenuti - dall’idea che 800 anni fa dei frati seguendo Francesco d’Assisi, si trasferiscono su questo colle che domina due valli nel mezzo del verde, che richiama la spiritualità, la preghiera, il rapporto con Dio. Celebrare l’ottavo centenario non è solo ricordare un evento storico, ma anche rivivere ciò che ha affascinato in quel tempo quei giovani frati. Se penso a Francesco d’Assisi e ai suoi frati, penso a persone felici, la cui felicità, non era legata al possesso di qualcosa, ma derivava dall’imitare Gesù e farlo conoscere e amare a tutti coloro che incontravano".

"Per me è un orgoglio e una grande responsabilità gestire l’organizzazione di un evento così importante, che dà lustro a tutte le Marche - ha dichiarato il commissario delle iniziative, cavaliere Damiano Bartocetti -. Ma c’è soprattutto la gioia di vedere così tante persone accorrere per collaborare alla riuscita dell’evento. Il ringraziamento più grande va ai frati francescani grazie ai quali siamo qui a festeggiare un traguardo in un luogo di magnifica bellezza e profonda spiritualità".

Questo il programma: protagonista di giovedì 20 luglio, alle 19, il mondo dell’imprenditoria agricola per l’incontro su: "Credito di Relazione: Valore strategico per i Territori", con gli interventi dell’Arcivescovo, del direttore generale della Bcc di Pesaro, Paolo Benedetti, e di Tommaso Di Sante, direttore di Coldiretti Pesaro e Urbino. Sabato 22 e domenica 23 luglio saranno arricchite da una miriade di iniziative collaterali, che contemplano arte, artigianato, antichi mestieri, enogastronomia, musica, spettacolo e canto.

Tra gli altri intervenuti alla presentazione padre Renato Martino, guardiano del Beato Sante, il sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci, il colonnello Antonio Di Leonardo, comandante del 28° Reggimento "Pavia", co-organizzatori dell’evento e Paolo Benedetti, direttore della Banca di Pesaro, tra le aziende sostenitrici. A capo del comitato delle celebrazioni c’è l’associazione ‘Il Sole nel Cuore’ cui è stato affidato il compito di elaborare il programma.

Luigi Diotalevi