Una super Vis disintegra il Pescara. Pucciarelli, Karlsson, Da Pozzo: poker

Vis Pesaro

4

Pescara

0

VIS (4-3-2-1): Neri F.; Mattioli, Tonucci (24’ st Rossoni), Zagnoni, Neri G.M.; Iervolino (43’ st Kemayou), Di Paola, Rossetti; Mamona (28’ st Da Pozzo), Pucciarelli (43’ st Gulli); Karlsson (24’ st Molina). All. Banchieri. A disp. Mariani, Polverino, Nina, Nicastro, Pecile, Ceccacci, Obi, Peixoto, Loru, Valdifiori.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani, Pellacani, Mesik, Moruzzi (11’ st Milani); De Marco (1’ st Franchini), Squizzato (1’ st Dagasso), Meazzi (28’ st Capone); Masala, Cuppone (1’ st Sasanelli) Cangiano. All. Bucaro (Zeman assente). A disp. Gasparini, Zandri, Di Pasquale, Tunjov, Pierno, Staver.

Arbitro: Vingo di Pisa.

Reti: 28’ pt Pucciarelli, 38’ e 3’ st pt Karlsson, 31’ st Da Pozzo.

Note - Serata umida, spettatori 1.423 (249 ospiti), incasso totale 10.668 euro; ammoniti Tonucci, Zagnoni, De Marco, Rossetti; angoli 3-3; recupero 1’ + 3’.

Se la lunga attesa era per questo, ne valeva la pena. La Vis torna a vincere in casa dopo un girone (ottobre, Recanatese) e lo fa nel modo più esaltante. Annichilendo il Pescara orfano di Zeman, in piena crisi (terza sconfitta di fila) e contestatissimo. Attacco devastante: 6 conclusioni, 4 gol. Di contro gli abruzzesi scaricano tiri in qualità industriale ma senza centrare il bersaglio. Vittoria per molti versi storica, anche perché i biancorossi non avevano mai battuto il Delfino al Benelli. Lo hanno fatto nel modo più esaltante. Banchieri ne cambia 4 rispetto all’Ancona, la vera novità è Mamona in attacco, mossa volta ad aggredire gli spazi sul fianco sinistro abruzzese. Bucaro rivoluziona il centrocampo. Si gioca uno contro uno in tutte le zone del campo. Ne sortisce un primo tempo scoppiettante. Si parte a ritmi folli, si gioca su spazi larghi. Il Pescara va a concludere 4 volte nei primi 11 minuti, ma non sono vere occasioni da gol. La Vis è più selettiva nelle giocate e c’è subito lavoro per Plizzari, sul tiro cross di Mamona.

Il primo gol dei biancorossi è da manuale: Di Paola recupera davanti alla difesa e innesca Rossetti, scarico su Karlsson e assist per Pucciarelli che prende alle spalle la difesa, punta l’area, si infila tra Pellacani e Squizzato e uccella Plizzari con un destro a giro. Gol dell’ex, classe pura. Pescara colpito nel suo fianco molle, mentre la curva abruzzese (ultras entrati per protesta con 17’ di ritardo) vomita cori contro la società. La Vis continua a trovare spazi invitanti. Il bis arriva a stretto giro su palla inattiva, altro punto di forza: angolo di Di Paola, testa di Gian Marco Neri, Meazzi sventa davanti a Plizzari e Karlsson rapace ribadisce in gol. Il terzo gol (Di Paola per la deviazione di Mamona) è negato alla Vis dal fuorigioco.

Ma arriva in avvio di ripresa: Mamona innescato da Di Paola si beve Moruzzi e centra per l’impatto al volo di Karlsson: 10° centro per l’islandese, in forma strepitosa. La reazione del Pescara c’è, procura due traverse (Dagasso e Cangiano) e altre occasioni, ma la partita è in ghiaccio. Arriva pure il 4-0 di Da Pozzo, dopo uno spunto di Molina e conclusione di Rossetti respinta. Giusto per finire in gloria. "Vi vogliamo così", urla il Prato. Dall’altra parte il coro "Vergognatevi".