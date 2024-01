Una Suzuki Vitara fiammante per pattugliare contro i furti

La Polizia Locale dell’Alta Valle del Foglia ha un nuovo mezzo di servizio, utile per battere a tappeto il territorio, soprattutto contro le ondate di furti sempre più ricorrenti. Il servizio della polizia dei comuni del Montefeltro, che comprende Belforte all’Isauro, Frontino, Lunano e Piandimeleto ha infatti rinnovato il proprio parco mezzi con l’arrivo di una nuova auto, una Suzuki Vitara che verrà impiegata nelle operazioni di polizia. L’acquisto del mezzo è stato possibile grazie al primo posto in graduatoria e successivo finanziamento in un bando della Regione Marche. Il totale cofinanziamento per l’acquisto del mezzo a carico dei Comuni è stato, infatti, di soli 6mila euro. Capofila nel bando è stato il comune di Piandimeleto che ha voluto ringraziare il segretario comunale, il responsabile del servizio e gli agenti di Polizia Locale per aver seguito direttamente la compilazione della domanda risultata vincitrice.

Le amministrazioni di questi piccoli comuni sono certe che questo nuovo acquisto potrà migliorare il servizio di Polizia Locale: già da subito sono stati previsti,infatti, anche dei turni di pattugliamento serale con il nuovo mezzo a seguito dei furti registrati negli ultimi giorni in zona.

Andrea Angelini