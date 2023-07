Una targa per ricordare Romolo Mencoboni, la Palestra di Via Kennedy intitolata al “padre della pallavolo pesarese”

Il posto giusto per ricordarlo. La palestra di via Kennedy, punto di riferimento per intere generazioni di pallavolisti e pallavoliste che aveva cresciuto con attenzione, dedizione e passione, è stata intitolata a Romolo Mencoboni. Scoprendo la targa, l’assessore allo sport Mila Della Dora lo ha definito "una figura indimenticabile di sport e umanità, padre della pallavolo pesarese". La palestra, recentemente riqualificata con la realizzazione di nuovi spalti, balaustre, campo, è un luogo simbolo dello sport cittadino. Al fianco dell’assessore Della Dora la figlia, Anna Maria "Chicca" Mencoboni: "Mio padre è stato una guida per tanti – dice -. Semplice, trasparente e di grande umanità. Ha fatto del bene, che gli è ritornato sempre indietro. Ringrazio mia mamma, se papà è riuscito a fare ciò che ha fatto è anche per merito suo. Sono molto contenta per questa intitolazione, la palestra di via Kennedy è stata per anni la nostra casa, luogo di grandi gioie e dolori, momenti indimenticabili". A ricordare Mencoboni c’era pure Giancarlo Sorbini, in veste di delegato Fipav: "Romolo ha trasmesso la cultura della pallavolo a Pesaro. Una persona dolce, naturale, un patrimonio da preservare", che oggi rivive alla Kennedy, la cittadella del volley. In rappresentanza dell’Istituto Comprensivo Leopardi, Barbara Lisi: "Romolo Mencoboni era una persona attenta. Chi pratica sport e allena, come chi insegna, svolge un ruolo sociale ed educativo importante".