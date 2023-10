Una tirocinante e addetti generici

Attività di rivendita di ciclomotori e motocicli cerca un addetto o addetta al magazzino e all’accoglienza clienti. Preferibile, ma non indispensabile, esperienza nel ruolo. In mancanza di esperienza sarà possibile fare un inserimento con apprendistato e con affiancamento per le mansioni da svolgere. Requisiti: essere patentati e automuniti. Orario lavorativo a tempo pieno. per candidarsi inviare il curriculum a: office.lafin@gmail.com

Agenzia di assicurazioni di Pesaro ricerca addetto o addetta al front-office per sviluppo e contatto clientela, preventivazione, emissione contratti, gestione polizze, scadenze, incassi e mansioni di segreteria. Si valutano preferibilmente persone con esperienza in ambito assicurativo. Richiesto diploma di scuola superiore, preferibilmente in ragioneria. Requisiti: possesso di patente b e automunito. Contratto a tempo determinato e pieno. Sede di lavoro: Pesaro, Lucrezia e Fano. Per candidarsi inviare cv a: gestione.azrisorse@gmail.com

Impresa edile di Mondolfo ricerca un conduttore di mezzi movimento terra come escavatorista con esperienza. Preferibile possesso di patente cecqc. contratto a tempo determinato trasformabile, orario di lavoro tempo pieno. per candidarsi inviare cv a centroimpiegofano.ido@regione.marche.it indicando cod. offerta 2381420.

Parrucchieria di Fossombrone cerca tirocinante parrucchiera per lavaggio teste, tecniche di messa in piega e colorazione. Per candidarsi inviare cv a: centroimpiegofano.ido@regione.marche.it codice 4657191.