Una tradizione che meriterebbe la tutela Unesco

Ogni anno non poche persone accolgono il “barometro“ delle cipolle di Urbania con scetticismo, alcuni addirittura etichettandolo come buffonata. Peccato per loro, per due motivi: innanzitutto perché la stessa Emanuela Forlini, che da trent’anni con passione porta avanti questa antichissima tradizione, dice candidamente che "non c’è nulla di scientifico, nessuna pretesa di non sbagliare: è una tradizione contadina che si perde nei secoli, che intreccia fede, civiltà agricola e antropologia".

Il secondo motivo per cui non ha senso criticare le cipolle è che essa è un’usanza in via di estinzione, che al contrario andrebbe tutelata. L’Unesco da tempo custodisce e valorizza i beni cosiddetti “patrimonio immateriale dell’umanità“. Non rientra a buon diritto in questa categoria la “lettura“ delle cipolle? Entriamo nel cuore del fenomeno: le cipolle sono frutto di un’epoca in cui app e sensori non esistevano. Nessuno sapeva come sarebbe stato il tempo il giorno dopo, e l’illusione di poter in qualche modo prevederne l’andamento su base annuale era un modo per sentirsi più tranquilli, in caso di esito favorevole, o di attrezzarsi in anticipo per il peggio, in caso contrario. Il tempo non andava come avevano detto? Pazienza; ma quando la maggior parte della popolazione viveva di agricoltura e dal clima dipendeva il raccolto annuale e di conseguenza il sostentamento delle famiglie, avere una previsione di massima era meglio che non averla. Tantissimi lo facevano, alcuni il 1° gennaio, altri come a Urbania il 25 fondendolo con la ricorrenza cristiana della conversione di san Paolo.

Ma oggi che quasi nessuno più lo fa, è giusto che la tradizione si perpetui, perché di quella antica cultura noi siamo figli e debitori.

Giovanni Volponi