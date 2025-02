Una tradizione contadina: "Vedo il meteo nelle cipolle. Ma guai a chiamarmi maga"

Non c’è solo l’oroscopo di Barbanera o il numerologo di Fedez. A Pesaro, più modestamente, si pratica il ’culto’ delle cipolle. Puntuali come Kant a Königsberg, a volte ambivalenti come l’oracolo di Delfi, le cipolle svelano la più antica e quotidiana delle curiosità: che tempo farà, per tutto l’anno, mese per mese. Il ’vate’ è da trent’anni una maestra elementare in pensione, di Urbania, classe ’59. Prima di lei c’era stato babbo Anselmo, prima ancora nonno Domenico. In un passaggio di testimone che non ha perso un briciolo di appeal, a dispetto di siti web, App, tv, cicloni e anticicloni.

Tutto accade tra il 24 e il 25 gennaio. Ma la consacrazione avviene il 26, quando sul Carlino – di cui babbo Anselmo era storico corrispondente – escono le anticipazioni sul tempo che farà. Da lì, il barometro di Urbania sarà argomento di discussione per tutto l’anno: nei negozi, dove le pagine del giornale improvvisamente appaiono dietro le casse; in casa, dove occhieggiano dai frigoriferi; e sotto l’ombrellone, dove immancabilmente, un luglio al di sotto delle aspettative, farà mormorare a qualcuno: "Eh, certo. Le cipolle l’avevano detto". E se la cipolla parla, dopo una notte di ’decantazione’ su un tagliere a oriente, ad ascoltarla, la mattina dopo, c’è lei, Emanuela Forlini. Che con piglio da scienziata più che da sacerdotessa, osserva sui 12 spicchi il grado di scioglimento del sale: sale intatto e secco porta sole, sale sciolto prefigura pioggia.

Signora, ma lei ci crede? "Ma no. Sono la prima a non crederci. In quello che faccio non c’è nulla di scientifico: è una tradizione contadina". La data del 24 da dove viene? "Da San Paolo. Quella è la notte in cui ebbe la conversione, che si manifestò con un bagliore potente. Da lì si accosta la figura del santo a eventi atmosferici". E perché proprio le cipolle? "Forse essendo un’abitudine contadina, la cipolla era l’ortaggio più facilmente reperibile, anche in inverno, e il più umile. Poi l’acidità della cipolla riesce più facilmente a corrodere il sale".

Altro che il sale del ’maestro Do Nascimiento’... "Ecco, a me dà molto fastidio quando mi dicono ’la sacerdotessa’ o simili. Qui parliamo di una tradizione che porto avanti per amore della mia famiglia. Sa cosa dico a chi mi chiede conto delle previsioni sbagliate?" Cosa? "Ma scusa, guarda il meteo!" Comunque la gente oggi ha mille modi per sapere che tempo farà, eppure si rivolge a lei. "Perché comunque è sempre bello credere a qualcosa che non è razionale". Qualcuno dice: sono indicazioni vaghe che vanno bene per ogni occasione. Vero? "No, no, anzi. Un anno le cipolle si sciolsero completamente e annunciai un’estate pessima. E ci fu un mezzo tsunami. Io dico quello che vedo, niente di più". Mai accomodato un po’ il risultato, anche per quieto vivere? "Non m’interessa. Se ci azzecco sorrido, sennò ci faccio una risata". Lei legge le cipolle come un ragioniere compila la partita doppia. "Sono una persona estremamente razionale. Non leggo l’oroscopo, non gioco al lotto, rifuggo la numerologia e i maghi. Sento solo la fede. Poi certo, la ritualità c’è: uso sempre quel tagliere, quel tipo di cipolla..."

Immagino che nessuno le abbia mai chiesto di provare a prevedere anche il futuro... "Li avrei mangiati vivi. E poi io sono anche una persona molto schiva. Una volta mi chiamò Pif in diretta e finì male". Che successe? "Fece lo spiritoso. Voleva fare una gag comica, ma allora doveva chiamare un comico". La volle pure Corrado Augias. "Sì, temevo mi avrebbe preso in giro invece furono tutti gentilissimi. Un meteorologo mi disse: ’Mi aspettavo una vecchina’!" Trent’anni dopo lei non è ancora un vecchina, ma immagino stia preparando il terreno... "Vorrei che fosse mio figlio Bernardino a prendere il mio posto: ha 35 anni, è un chimico, ed è nato proprio cento anni dopo mio nonno". Eccola là.