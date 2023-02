Una Traviata che scombussola anche oggi

E’ una Violetta transgender alla ricerca dell’accettazione del proprio corpo, quella portata in scena sabato 4 febbraio alle 20,30 al Teatro della Fortuna di Fano, dal 29enne regista Luca Baracchini. Una Traviata nel senso più attuale dello scandaloso pregiudizio che ispira la celebre Opera di Giuseppe Verdi, che senza dubbio è il titolo più rappresentativo e rappresentato della storia del melodramma italiano.

Una rivisitazione che per qualcuno è stata forse un po’ troppo audace, tanto che ancora prima di arrivare sui palcoscenici della Fondazione Rete Lirica delle Marche, l’opera è già stata censurata nei teatri di Fermo e Ascoli dove i giovani delle scuole la potranno ascoltare solo in forma di concerto. A Fano invece no e così domani (ore 17) andrà in scena regolarmente l’anteprima aperta al pubblico under 30, una tradizione che sottolinea l’impegno delle Rete Lirica verso la formazione del nuovo pubblico.

C’è da dire poi che questo progetto di regìa, firmato da Luca Baracchini con le scene di Francesca Sgariboldi, i costumi di Donato Didonna e luci di Gianni Bertoli, è vincitore di un bando internazionale per artisti under35, organizzato dalla Rete Lirica delle Marche con il circuito OperaLombardia e il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Opera Europa e Fondazione Cariplo. "Questo è il vero pregiudizio da combattere con la lente dell’essere umano e non per fare scandalo – dice il regista –. Traviata oggi si traduce in Deviata. Io sono poi convinto che la lunga e assidua frequentazione ci abbia assuefatti a Traviata e forse non devo scusami se quel che porteremo in scena rende le poltrone del teatro un po’ meno confortevoli. Vorrei che smettessimo di accontentarci di un epilogo retorico e moralmente accomodante, in cui una “Maddalena“ redenta ascende al cielo come una pudica vergine. Se Traviata è viva, oggi come centosettant’anni fa, chi vi assiste deve provare la contraddizione fra un pregiudizio che l’accompagna e un racconto che lo mette a nudo, davanti all’essere umano".

La direzione musicale è affidata al giovane marchigiano Enrico Lombardi che salirà sul podio dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini con il Coro del Teatro della Fortuna diretto da Mirca Rosciani; presente in palcoscenico il Complesso Bandistico “Città di Fano“ diretto da Daniele Rossi. Lo spettacolo sarà quindi a Fermo sabato 11 alle 21 (versione in forma di concerto per gli under 30, il 9 febbraio alle 17) e al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno il 18 alle 20.30 (in forma di concerto per gli under 30, il 16 febbraio alle 17).

Tiziana Petrelli