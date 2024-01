Una videosfera per raccontare i segreti del mare

Dalla biosfera di Pesaro alla videosfera del mare di Fano: è una battaglia della tecnologia quella tra le due città costiere, con Fano che rivendica, attraverso il sindaco Massimo Seri, il ruolo di "vera capitale della cultura 2024". E così mentre il vice sindaco del capoluogo Daniele Vimini presenta il simbolo della città capitale della cultura, una sfera di cristallo di 4 metri, che sarà installata in piazza del Popolo, il sindaco Seri e l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli rilanciano con la videosfera del mare, racchiusa in due "vongole giganti", del diametro di 12 e 6 metri, capaci di ospitare tra le 25 e le 30 persone. La doppia installazione, permanente, sarà posizionata entro maggio in via Sauro, davanti al faro, a fianco del ponte che unisce Lido e Sassonia. Le ‘vongole giganti’, un concentrato di tecnologia interattiva (progettate da OpenLab con la collaborazione dell’Università di Roma "La Sapienza" , dell’Università Politecnica di Ancona e dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura) sono destinate a diventare, secondo gli amministratori, l’icona di Fano Marinara. Il primo cittadino è fermamente convinto che le futuristiche installazioni faranno fare alla città "un grande salto di qualità". Attirati dalle ‘vongole giganti’ arriveranno a Fano, secondo Seri "tanti visitatori sia dalle città vicine che dalle altre regioni". "Sarà il luogo ideale – aggiunge Lucarelli – per raccontare la cultura e la tradizione marinara fanese". Il loro costo si aggira intorno ai 700mila euro, e il budget rientra negli oltre 2milioni di euro disponibili per l’intero progetto della Fano Marinara. A fare da corollario alla videosfera del mare, saranno previsti colorati e coreografici giochi di luce sull’acqua.

Nel programma di Seri e Lucarelli c’è anche la riqualificazione, entro maggio, dell’area davanti al Caffè del Porto e l’avvio della sistemazione dello Scimatar, il ristorante galleggiante che si trova nella darsena centrale, davanti allo Iat. Di proprietà del Comune, lo Scimitar diventerà un ‘Centro di interpretazione turistica’, quindi non un semplice punto di informazione per i turisti, ma un luogo culturale di incontro per tutta la città. Si potranno organizzare mostre, piccoli seminari, con l’attivazione anche di un piccolo bar, e nel futuro potrà essere il punto di riferimento per la festa del mare. Nei suoi locali si potranno realizzare anche installazioni visive. Il nuovo progetto delle "vongole giganti" è per il sindaco Seri la conferma dei risultati raggiunti per la città, rivendicati come frutto delle sue idee: "In questo caso devo dire grazie anche a Lucarelli per la capacità dimostrata nel concretizzare il progetto della videosfera. Ribadisco che Fano è destinata diventare la città più bella delle Marche e di grande attrattività.

Quest’ultimo progetto si aggiunge alla riqualificazione della Darsena Borghese e al successivo collegamento tra centro storico e zona mare e alla sistemazione di viale Battisti". Videosfera e "vongole giganti" saranno presentate alla città dagli stessi progettisti il 24 gennaio in occasione degli Stati generali del turismo, così come saranno previsti incontri con operatori, residenti e capitaneria di Porto per raccogliere suggerimenti, idee e indicazioni prima della loro realizzazione.

Anna Marchetti