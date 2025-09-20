Una Vis a caccia di conferma con la Pianese. Stellone: "Ruoterò più giocatori possibili"

Vis-Pianese dopo Vis-Livorno. Negli occhi ancora l’ottima prestazione contro i labronici, nell’animo la speranza di ripetersi, in un Benelli che si presenta con un manto più morbido, dopo la stesa dell’intaso a base di cocco e sughero.

Difficile riproporre la stessa aggressività, attesi i 27 gradi delle 15 ("Evitare soprattutto corse inutili", intima Stellone). Neppure la Vis sarà la stessa di una settimana fa: il tecnico annuncia la defezione di Giovannini ("Problemino al ginocchio, speriamo di riaverlo martedì") e il rientro di Di Paola. Più altri due avvicendamenti, senza far nomi. Lo schema è quello noto, in occasione di gare ravvicinate: turn over dapprima moderato, poi spinto. "Tre partite in 7 giorni, ruoterò più giocatori possibili. Al di là del risultato di oggi, a Forlì ci saranno 5-6-7 cambi, idem col Gubbio. Riteniamo giusto agire così, alla lunga ci porterà vantagg".

Jallow al rientro dalla squalifica, Zoia e Bove pienamente recuperati. Ritorna l’abbondanza, e Stellone non fa mistero di preferirla, anche se ogni volta ‘ci saranno parecchi scontenti, visto che si gioca in 11, 16 coi cambi, e noi siamo trenta.

Focus sulla Pianese: "Modulo simile al nostro, un 5-3-2 pratico, stesso nostro cammino. Ha vinto in casa della Torres, ha messo in difficoltà la Samb. In genere non costruisce dal basso, ma sale con parecchi uomini, crossa molto, subisce poco. La chiave? Sempre quella: vincere i duelli, conquistare palla prima possibile per portare a casa i 3 punti che vogliamo".

Difficile cambiare un attacco che funziona, e soprattutto Nicastro non si tocca: "Lui fa un lavoro enorme, ha uno spirito incredibile: contro il Livorno ha fatto un rientro al 92’ per evitare un gol. Io che ho fatto l’attaccante, e non mi sacrificavo così, so cosa vuol dire. Ma anche Francesco avrà i suoi momenti di riposo, visto che abbiamo 8 attaccanti per 3 posti".

Di Paola e Giovannini insieme? Non oggi, ovviamente, ma per Stellone è possibile: "Magari quando trovi squadre bloccate, agire con due sottopunte può essere la soluzione".

Pianese, Forlì, Gubbio, Campobasso in sequenza: il calendario invita a provarci. "Sembrano gare abbordabili ma non è così. Io in giro vedo molto equilibrio, a parte Arezzo, che ritengo la più forte, Ascoli e la sorpresa Ravenna. Saranno tante gare complicate. Affrontiamole tutte e poi capiremo".