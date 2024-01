Una Vis affamata di punti all’assalto di Olbia. Obi e Nicastro inizieranno dalla panchina

La Vis Pesaro affronterà oggi pomeriggio alle ore 16,15 al Bruno Nespoli di Olbia i pari grado guidati da mister Leandro Greco, gara valevole per la seconda giornata del girone di ritorno. Una compagine l’Olbia desiderosa di riscatto dopo la sconfitta di Cesena e soprattutto bisognosa, al pari della Vis, di punti salvezza.

"Ci giochiamo tanto- ha detto nella conferenza stampa di presentazione della partita il mister biancorosso Banchieri- Siamo pronti, convinti dei nostri mezzi e adotteremo l’atteggiamento indispensabile di chi sa di non dover mollare mai". Partiti in settimana Cusumano (in prestito all’Alessandria) e Marcandella (in prestito alla Fermana) sono arrivati due ‘pezzi’ da novanta come Obi (nella foto) e Nicastro. "Due ottimi acquisti che abbiamo condiviso con il presidente Bosco e il direttore Menga- ha dichiarato soddisfatto il trainer Banchieri.- diamo entrambi il tempo di ambientarsi, di entrare in relazione con i compagni". E proprio per questo molto probabilmente oggi inizieranno la nuova stagione biancorossa dalla panchina, pronti a dare man forte in caso di necessità, anche se non è escluso che Nicastro che ha giocato anche domenica scorsa possa essere in campo fin dal primo minuto.

Ritornando alla conferenza stampa di venerdì mister Banchieri chiaramente non ha fatto accenni alla formazione, ma ha lasciato ‘uno spiraglio’ per Loru: "Sta crescendo a dismisura" così come ha avuto parole di fiducia per i vari De Vries, Blue Mamona, Jervolino, Nina e tutti gli altri.

Mancheranno per infortunio Tonucci e Valdifiori, due assenze pesanti ma nella rosa attuale ci sono elementi che possono sostituirli e fare la loro bella figura. All’andata al Benelli di Pesaro il risultato arrise all’Olbia per 1 a 0 grazie al gol (al 79’) di Bellodi, autore di un colpo di testa vincente sul calcio d’angolo battuto da Ragatzu. Oggi si punta o per lo meno si cercherà di rendere la pariglia.

Riguardo lo schieramento l’Olbia dovrebbe essere simile a quello visto all’opera a Cesena con l’unica variante da titolare dell’ultimo arrivato Andrea Schiavone, classe 1993 svincolato dal Sudtirol e con un ricco background calcistico in società di rilievo (14 partite in serie A con un gol all’attivo e ben 209 gare in serie B durante le quali ha segnato 19 reti). In classifica generale l’Olbia ha 17 punti (3 in meno della Vis) frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e undici sconfitte, dodici gol fatti e trentuno subiti.

COSI IN CAMPO

OLBIA (3-5-2): Rinaldi; Motolese, Bellodi, Palomba; Schiavone (Montebugnoli) , Contini, Biancu, Dessena, Arboleda; Ragatzu, Nanni.

A disposizione: van der Want, Zallu, La Rosa, Incerti, Montebugnoli (Schiavone), Zanchetta, Gennari, Caggiu, Mordini, Scapin.

Allenatore: Leandro Greco.

VIS (4-3-2-1): Neri F., Da Pozzo, Mattioli, Rossoni, Zoia; Jervolino, Di Paola, Rossetti, De Vries, Pucciarelli (Mamona); Karlsson (Nicastro).

Allenatore: Banchieri

A disp.: Polverino, Fortin, Nina, Loru, Foresta, Molina, Bastianelli, Kemayou, Obi, Nicastro (Karlsson). Mamona (Pucciareli), Peixoto, Neri G.M.

Arbitro Gabriele Totaro di Lecce.