Una Vis eroica e grintosa ma tartassata. Espulsione, rigore contro e la beffa

VIS (3-4-1-2): Vukovic; Palomba (27’ st Ceccacci), Coppola, Neri; Tavernaro (1’ st Peixoto), Paganini (27’ st Raychev), Pucciarelli (35’ st Orellana), Cannavò; Di Paola; Nicastro, Okoro (31’ st Lari). All. Stellone. A disp. Pozzi, Mariani, Zoia, Bove, Tonucci, Schiavon, Obi.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Boccadamo (39’ st Bariti), Karic (18’ st Lipani), Di Noia (34’ pt Corbari), Franzoni, Di Mario (39’ st Portanova); Castelli, Fall (18’ st Casarotto). All. Gallo. A disp. Torrielli, Siaulys, Garattoni, Motoc, Carbone, Costa, Ndrecka, Guiu.

Arbitro: Gianquinto di Parma.

Rete: 48’ pt Castelli rig.

Note – Pioviggine (9°), terreno scivoloso; spettatori 1.599 (52 ospiti, 689 abbonati), incasso totale 12.282 euro; espulso 44’ pt Neri (doppia ammonizione); ammoniti Tiritiello, Okoro, Karic, Neri, Marconi, Boccadamo, Casarotto, Coppola, Di Paola; angoli 3-3; recupero 3’ + 4’.

Un altro arbitro da segnare nel libro nero. Un’altra partita che porta in dote rabbia e recriminazioni. La Vis fallisce l’appuntamento con la capolista, non per colpa sua. Alla fine la parola più ricorrente tra i tifosi è furto. Pesaro in dieci dal primo tempo e sotto di un gol causa rigore. Quelli a favore dei biancorossi Gianquinto li ignora, consente alla Virtus atteggiamento intimidatorio con i tre marpioni dietro (7 falli nei primi 12’), dopodiché rifila una raffica di cartellini, espelle Neri con un secondo giallo apparso inventato (intervento di testa pulito, successivo contatto con Fall lieve e casuale) e quindi assegna il penalty decisivo, imbeccato dall’assistente Veronica Martinelli, una che sembra vederci benissimo in area ma sbandiera fuorigioco a vanvera.

Tutto origina da un episodio scabroso in area Virtus prima del riposo: sul cross di Neri Marconi affossa Okoro, il vissino reclama, il difensore lo prende per i capelli e poi simula una testata ricevuta, si scatena una rissa, nella quale improvvidamente si immischia Neri e fiocca il giallo pure per lui. Di lì a brevissimo il rosso descritto e il rigore (contatto Cannavò-Boccadamo) trasformato da Castelli. Partita distrutta. Eppure era stata molto bella, ricca di capovolgimenti e occasioni, con la Vis più propositiva: un palo a testa (incrocio pieno di Di Noia sul cross di Karic; palo esterno di Nicastro sul cross di Neri, 15° legno di squadra), sei conclusioni a tre per la Vis. E un altro rigore reclamato da Cannavò, toccato duro in area da Boccadamo. Lì a sinistra si sono consumati i duelli veri, con i due esterni di spinta sovente imprendibili.

Con l’uomo in meno, Stellone non ha rinunciato alle due punte e ha messo pure alle corde la capolista, costretta più volte a sparacchiare in tribuna. La palla gol è capitata sulla testa di Paganini (cross arcuato di Peixoto), con Del Frate a sventare un po’ fortunosamente sul primo palo. Poi un’altra chance per Orellana prima e Peixoto poi (a lato). Sull’altro fronte un palo di Franzoni su punizione. Al di là della solidità di fondo (23° risultato utile di fila), la capolista non ha offerto un’immagine brillante. Ma ha superato uno degli ostacoli più duri.

Vis ammirevole, applaudita alla fine, e tutti a chiedersi come sarebbe finita undici contro undici. La terza sconfitta in casa, settima stagionale, è la più ingiusta e quella che fa più male. Unica colpa, l’essere caduti nella trappola delle provocazioni. Silenzio stampa per ordine di scuderia: tutto quello che c’era da dire è stato vomitato in faccia a Gianquinto.