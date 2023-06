Una vita alla prese con Nietzsche

Paolo Ercolani, 51enne nato a Roma ma da famiglia marchigiana, non è solo conferenziere nei più prestigiosi festival, ospite di trasmissioni televisive culturali e editorialista di alcuni dei più noti organi nazionali. Ha scritto oltre 40 pubblicazioni scientifiche, in inglese, tedesco e portoghese (oltre che in italiano), che gli sono valse due abilitazioni scientifiche nazionali all’insegnamento presso l’Università.

Ha tenuto seminari in prestigiose università nazionali e internazionali, oltre a inaugurare l’Anno Accademico del celebre Istituto italiano per gli studi filosofici (in cui è relatore costante).

Nel 2020 è stato fra i dieci importanti studiosi del mondo a essere invitato dall’Università di Rio de Janeiro per il convegno “Pensare il neoliberalismo”.

È considerato un esperto a livello internazionale di filosofia politica e morale, con particolare riferimento alle questioni di genere e alle nuove tecnologie.

Il suo ultimo libro (“Nietzsche l’iperboreo. Il profeta della morte dell’uomo nell’epoca dell’intelligenza artificiale”, Il Melangolo) è stato definito “geniale” da Sossio Giametta, il più grande studioso vivente del filosofo tedesco.