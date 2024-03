Una vita per la città. Il professor Monaco cittadino onorario

Ad aprire la seduta consiliare di ieri a Urbino il conferimento della cittadinanza onoraria a Lucio Monaco, avvocato e professore al dipartimento di Giurisprudenza dell’Università. "Monaco è un importante docente del nostro Ateneo – ha spiegato il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Sirotti –. Inoltre è un giurista di fama nazionale e internazionale, abbiamo con grande piacere conferito questa cittadinanza onoraria al professore Lucio Monaco che si è sempre battuto per Urbino. Nel corso degli anni il suo operato è stato importante per diverse vicende, come quella del Tribunale e il riconoscimento di Urbino come capoluogo di Provincia".

Una vita a Urbino e per Urbino. "Un riconoscimento che per me è importante ma non solo perché suggella il rapporto che ho con la città da molti anni – ha detto Monaco –. Tanti anni fa decisi che questa sarebbe stata la sede della mia università, del mio percorso e dove avrei svolto la mia vita. E così è stato. Questo riconoscimemto suggella tutto questo e in questo momento mi spinge a riavvolgere il filo degli ultimi decenni e guardare con soddisfazione che, nella vita, almeno una scelta giusta l’ho fatta: vivere qui".

Le parole del giurista Monaco hanno emozionato i presenti, una sala del Consiglio piena di persone che hanno deciso di manifestargli affetto in un giorno di festa. C’erano anche molti giovani e proprio alle future generazioni dice: "Gli studenti qui hanno una grande fortuna, cioè una Università a misura di studente. Ho sempre cercato di trasmetterlo a tutti gli allievi, oltre all’orgoglio di appartenere a questo Ateneo". Oltre alla famiglia, i colleghi, studenti ed ex studenti così come i collaboratori di Monaco alla cerimonia era presente anche il rettore di UniUrb, Giorgio Calcagnini.

