Una vita per l’Arma. Bencivenga a riposo . Ora lavora per la lista

Dopo 38 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, il 1° novembre è stato per il maresciallo Michele Bencivenga, l’ultimo giorno di lavoro al comando di Pesaro e Urbino. Arruolatosi nei Carabinieri nel 1986 e l’anno dopo è approdato alla stazione dei Carabinieri di Gabicce Mare, poi a Mercatino Conca ed infine al comando provinciale. E’ stato in missione nei Balcani, in Cisgiordania e nella missione Unifil in Libano. "Negli ultimi 10 anni sono stato impegnato al Nucleo informativo del reparto operativo di Pesaro e Urbino – dice -. Mentre gli ultimi tre mesi, da quando ho deciso di candidarmi (come sindaco al Comune di Gabicce, dove oggi siede nei banchi dell’opposizione in consiglio), li ho passati nella segreteria del comandante provinciale dei Carabinieri. Ora mi dedicherò alla mia lista civica ’aMare Gabicce’".