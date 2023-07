Una vita targata Vespa per Tito Gibertini, il memorial a Pesaro

Pesaro, 16 luglio 2023 - "Una vita targata Vespa": è il memorial organizzato in onore di Tito Gibertini, ex presidente del Vespa Club Pesaro, scomparso il giorno di Pasqua 2023 a 88 anni. E come onorare la sua memoria se non con un giro turistico in mezzo alle bellezze di Vallefoglia e dell'entroterra provinciale? Infatti, i membri del club hanno organizzato questo particolare ricordo, partendo dal Bar Titilla alle 17.30 e arrivando alla Gastronomia O.K. di Borgo Massano alle 20.

Due ore e mezza, che hanno permesso di godere degli splendidi panorami che tanto erano amati da Tito: "Era un po' chiuso, ma di animo non buono, buonissimo - racconta Graziella Brescia, vedova Gibertini -. Amava la Vespa, addirittura aveva fatto un piccolo museo in casa, con una parete tappezzata di modellini. Guai a chi li toccava, non ci si poteva avvicinare. Basti pensare che anche il nostro viaggio di nozze, avvenuto nel '62, è stato fatto in Vespa. Aveva una vera e propria passione. Si potrebbe dire che è nato e morto con la Vespa".

"E' stato il nostro modo per dirgli addio - ha spiegato Gianfranco Biagini, vicepresidente Vespa Club Pesaro -. In questa giornata eravamo in 34, con il ricordo del nostro caro Tito sempre con noi". Anche il locale in cui si sono riuniti era stato addobbato per l'occasione, con una bellissima esposizione di vespe d'epoca e non. Un evento, questo, che va a collegarsi anche con la recente corsa notturna delle Vespe, la 15° Audax delle Marche, che proprio domenica scorsa è passata per Pesaro, in specifico a Villa Ceccolini, all'1.30 di notte, e partita da Ancona.