Una vita tra i vigili. Vittorio Cascio arrivò nel 1964

Nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino si è svolta una grande festa per i sessant’anni di presa di servizio dell’ex ufficiale geometra Vittorio Cascio. Alla celebrazione hanno partecipato i soci dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino, i Funzionari tecnici, il personale operativo ed amministrativo. Dopo i saluti del Comandante Ing. Leonardo Rampino, il geometra ha ripercorso le tappe che maggiormente lo hanno segnato. "Quando arrivò l’8 giugno del 1964, i pompieri avevano ancora la caserma in viale dei Partigiani – ricordano i colleghi -. Un ringraziamento particolare lo ha voluto esprimere all’Ing. Matteo Accardi (ex Comandante del Comando di Pesaro) con il quale ha condiviso alcune tra le più impegnative esperienze e dal quale ha tratto un grande insegnamento".