Un’altra colf col vizio dei furti: "Ha fatto sparire tutti i gioielli"

Smalto rosso impeccabile e mani curatissime, modi gentili, premurosa al punto da mandare video di come aveva pulito la casa. "Mi mandava messaggi con i cuori, sempre garbata, precisa, affettuosa". Invece, racconta una impiegata pesarese che per motivi di riservatezza preferisce restare anonima, quella colf dall’apparenza perfetta le ha portato di tutto. "Mi ha rubato tutto, anche la bigiotteria. I ricordi di mia madre e di mia nonna. Ha dimostrato una cattiveria che non riesco ancora a spiegarmi". Il caso è ora nelle mani della Squadra Mobile della polizia di Pesaro, che indaga su quello che sembra l’ennesimo episodio di furti domestici compiuti da donne che si presentano come collaboratrici affidabili, curatissime e gentili. La vittima vive a Pesaro: la colf, una donna sulla sessantina, originaria dell’Est, in Italia da molti anni, abita nella prima periferia. "Era atletica, sempre in ordine, mani curate con lo smalto rosso. Ha cominciato a lavorare per me all’inizio dell’estate scorsa, ma già dopo i primi giorni aveva portato alcuni dei miei gioielli in un compro oro". All’inizio, tutto sembrava perfetto. "Puliva benissimo, era attenta, scrupolosa, premurosa. Poi ho notato un cambiamento. Era più fredda, di solito mi salutava con due baci ma poi ha smesso". Poco dopo, la donna ha detto che sarebbe dovuta partire per raggiungere la famiglia all’estero. "Credo che sia stato appena prima di partire il momento in cui ha portato via il bottino più consistente. Poco dopo mi sono accorta dei furti e credo che il grosso lo abbia portato con sé all’estero". "Io prima mi occupavo della casa da sola, ma quest’estate mi sono trovata in difficoltà e ho accettato di farmi aiutare da qualcuno nelle faccende domestiche".

Non è la prima volta che episodi simili arrivano alla Mobile. Pochi giorni fa, un altro pesarese ha raccontato di essere stato derubato con un metodo pressoché identico, ma da una colf diversa: bionda platino, napoletana, gentile e disponibile come una di famiglia. Anche in quel caso, secondo le indagini, la donna si sarebbe introdotta nelle case con il pretesto delle pulizie, ripulendo invece cassetti e portagioie e le denunce collegate alla colf biondo platino sarebbe almeno tre. In quel caso le indagini della polizia avrebbero già portato all’individuazione di undici pagine fitte di refurtiva trovata nei compro oro cittadini, tra gioielli e orologi. Tre le famiglie che hanno sporto denuncia, ma il materiale recuperato lascia pensare a una platea di vittime molto più ampia, forse ancora ignare di essere state colpite.