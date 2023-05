Un’app per geolocalizzarla: a processo per maltrattamenti alla moglie

Le controllava il contachilometri della macchina e avrebbe anche tentato di scaricare un’applicazione informatica per seguire ogni suo spostamento. Ma non solo. Molestie telefoniche, pedinamenti fino al luogo di lavoro e minacce di ogni tipo con espressioni come "ti lancio dalla finestra, vado in prigione ma ti do fuoco alla macchina" e "quando sei sposata come me devi fare quello che ti dico io". Il tutto condito da insulti di quelli tipici rivolti a una donna e sotto gli occhi della figlia. Questo il quadro delle accuse che hanno fatto finire a processo un 50enne originario della Romania, ma residente qui da tempo. A denunciarlo, la moglie (ora ex) e padre della loro bambina. All’udienza di ieri, davanti al Tribunale in composizione collegiale, è stato il turno della presunta vittima, una 43enne, anche lei di origini romene (che si è costituita parte civile) e del suo nuovo compagno, che hanno confermato i maltrattamenti. Le difese dell’imputato, gli avvocati Alessandro Pagnini e Tommaso Patrignani, presentano una versione diversa: "Tutto nasce quando la moglie del nostro assistito si è invaghita del collega di lavoro – spiegano – e se ne va di casa. Il marito non ha ovviamente preso bene la situazione ma non ha fatto tutto quello di cui lei lo accusa. La figlia stessa è arrabbiata con la madre. Tra l’altro, la ragazzina è stata assegnata al padre". E in merito all’applicazione per geolocalizzarla, "il nostro assistito aveva chiesto se poteva metterlo – continuano i legali – ma lei aveva detto di no e l’applicazione non è stata inserita". Processo rinviato al 29 giugno.

e. ros.