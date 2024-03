Un’associazione per Enzo Gualazzi

E’ nata a Urbino l’associazione culturale Enzo Gualazzi, dedicata alla memoria e al valore di uno dei più grandi scrittori e storici dell’arte italiani. Gualazzi, nato a Urbino nel 1923, ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura nazionale, collaborando con prestigiosi giornali come il Corriere della Sera e il Giorno, e ricoprendo il ruolo di vice direttore della rivista Le Arti. Membro dell’Accademia Raffaello di Urbino, ha scritto opere fondamentali per la storia dell’arte, tra cui la biografia di Raffaello, la vita di Savonarola e Cleopatra, sesso e potere, quest’ultimo esposto al British Museum di Londra. L’Associazione culturale Enzo Gualazzi nasce per promuovere e diffondere il patrimonio culturale e artistico del territorio, e per sostenere le nuove generazioni di scrittori e storici dell’arte. L’iniziativa è stata ideata e realizzata dal nipote di Enzo Gualazzi, il professore Giovanni Rossi, artista conosciuto come Giò Ross, che ne assume il ruolo di presidente. A coadiuvare il progetto, il vice presidente Flavio Sirotti e il segretario Federico Cangini. L’Associazione culturale Enzo Gualazzi si propone di rendere partecipi tutti gli appassionati di cultura e arte e scoprire le iniziative che proporrà nei prossimi mesi, tra cui mostre, conferenze, laboratori, concorsi e pubblicazioni. L’Associazione si propone di essere un punto di riferimento e di incontro per tutti coloro che vogliono approfondire e valorizzare l’opera e il pensiero di Enzo Gualazzi.

fra. pier.