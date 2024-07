Under 16 in prima linea tra volontariato e manutenzioni Decine di giovani under 16 si impegnano nel progetto "Ci Sto? Affare Fatica - Facciamo il bene comune" per migliorare spazi pubblici nei quartieri della provincia di Pesaro Urbino. Finanziato dalla Regione Marche, il programma promuove attività di volontariato per stimolare i giovani e favorire la cittadinanza attiva. Oltre 90 Comuni marchigiani coinvolti e 1800 iscritti.