Under 17 Vuelle conquista la qualificazione alle finali nazionali di Chiusi

L’Under 17 della Vuelle vince la sfida con Jesi (70-65) e mette a segno il risultato decisivo che vale la qualificazione alla fase finale di categoria. E’ l’ennesima vittoria in un match tiratissimo della squadra guidata da Giovanni Luminati in questa seconda fase. Decisivi i lunghi biancorossi, con i 19 punti di Sakine e i 10 di Michelazzo. Jesi ha risposto con la sua pattuglia di esterni, ma alla fine ha dovuto cedere. Un avvio importante quello di Selvatici e compagni (23-15), raddoppiato con il terzo quarto della coppia Leonardi e Grasso in evidenza (19-11). Nel finale il recupero jesino, non è bastato. Il tabellino biancorosso: Patrignani 5, Selvatici 9, Leonardi 7, Del Prete 4, Fabbri 3, Pegoli 2, Francis 2, Grasso 8, Merli, Virgili, Sakine 19, Michelazzo 10. L’entusiamo finale dei biancorossi è basato sul fatto che una formazione under 17 pesarese della Victoria Libertas torna a una finale nazionale dopo diversi anni di assenza. Mettendo in fila Jesi e Virtus Bologna e conquistando il diritto alle finali nazionali di Chiusi (16-22 giugno) con l’ottava vittoria su nove partite di categoria. L’ultimo match, ormai ininfluente, è previsto per il 14 maggio a Roma contro il Basket San Paolo. Per coach Luminati è la quarta finale nazionale consecutiva tra Under 19 e Under 17 con tanto di esordio personale nella categoria più giovanile.

Da segnalare anche la grande prestazione dell’Under 15 di Manuel Bertoni che si è imposta nella prima serie di spareggi con l’Apu Udine per 79-66 con 26 punti dell’azzurrino Bedini. Il settore giovanile biancorosso finisce alla grande.