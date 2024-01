Under 19 corsara a Roseto con super Fainke

Vince e continua la sua corsa da capolista la Carpegna Prosciutto under 19, corsara sul difficile campo di Roseto per 66-74. La formazione di coach Luminati parte meglio nel 1° quarto, toccando la doppia cifra di vantaggio (13-23) e riuscendo ad allungare all’intervallo (29-42). Al rientro dagli spogliatoi però la formazione di casa reagisce riducendo più volte lo svantaggio sotto la doppia cifra ma senza mai riuscire ad avvicinarsi in modo consistente; al 35’ la Vuelle riallunga fino al +15 (50-65) e poi si può permettere di alleggerire la concentrazione. Decisivo Fainke con 25 punti, supportato dai 14 di Stazzonelli e i 10 di Maretto, mentre per Roseto super prestazione di Jovanovic con 33 punti. Chi fa un favore ai biancorossi sono i cugini del Bramante, che collezionano la seconda vittoria stagionale, ancora una volta in trasferta, su un campo ostico come quello di Forlì (unico ko della Vuelle), allontanando i romagnoli a -6 dalla vetta. I ragazzi di coach Nicolini vincono 66-69 grazie alla prestazione monstre di Sabbioni (36 punti). Negli ultimi 30’’ prima una palla rubata palla e poi la stoppata sul tiro del pareggio sanciscono il successo. Inizia con una vittoria il cammino dell’under 17 eccellenza nel girone a quattro valido per l’ammissione ai gironi interregionali: in Baia stende Porto Sant’Elpidio 83-62, con un ultimo quarto da 30-10, grazie a Reginato e Michelazzo. Con questa vittoria la formazione di Mattia Costa si trova prima, complice la sconfitta della Stamura Ancona a Jesi. Vince la 4ª di ritorno anche l’under 15, 78-42 contro Recanati, rimanendo a pari punti con Ancona e Porto Sant’Elpidio ,in testa alla classifica con una sconfitta a testa.

Leonardo Selvatici