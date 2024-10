Under 19, la Virtus passa alla Baia

Lunedì scorso è partita la stagione del basket giovanile pesarese 2024-25, aperta dall’under 19 della Carpegna Prosciutto. Concluso un meraviglioso ciclo, capace di conquistare la Next Gen 2023 e il terzo posto alle ultime Finali Nazionali, coach Luminati ha tra le mani quest’anno un nuovo gruppo formato dagli atleti nati nel 2006 e 2007. L’esordio in Baia Flaminia contro la Virtus Bologna è coinciso con una sconfitta. Dopo un ottimo primo quarto, chiuso in vantaggio 21-15, i bolognesi hanno messo la testa avanti all’intervallo (36-37) e scavato poi nel terzo quarto la distanza di cinque punti che è bastata a tenere dietro i biancorossi fino alla fine (75-81). Non sono quindi bastati i 27 punti di Giovanni Sablich (foto), 2005 fuoriquota che domenica ha esordito in B2 con Senigallia, e i 19 di Cornis, in panca a Lecce con la prima squadra, contro i 46 punti della coppia 2007 virtussina Lenci-Accorsi. Lunedì c’è subito l’occasione di rifarsi in casa di Firenze, anch’essa sconfitta all’esordio.

l.s.