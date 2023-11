Undici ambasciatori del territorio. Premiati gli imprenditori top

Sono 11 "ambasciatori" delle eccellenze del territorio, imprenditori di successo che attraverso i loro prodotti di qualità promuovono l’immagine di Fano e della sue vallate. Ieri mattina, nella sede della New Copromo, gli 11 protagonisti sono stati presentati e premiati da Alberghi Consorziati e da Confcommercio che, per il quinto anno, ha riproposto "Del nostro meglio". "Prodotti, imprenditori ed eventi che sono stati selezionati – ha fatto notare il presidente degli Alberghi Consorziati Luciano Cecchini – ascoltando anche il parere dei turisti". Storie familiari o di singoli che con competenza, passione e sacrificio sostengono le loro aziende e fanno conoscere il territorio in Italia e all’estero: dai tartufi ai vini, dall’olio al miele, dalla profumeria alla cosmesi, dal food truck ai consorzi e alle associazioni che promuovo prodotti specifici come l’olio dop di Cartoceto o i garagoi di Marotta. "Sono le storie di persone e imprese – ha commentato la presidente di Confcommercio Fano, Barbara Marcolini – che credono nel futuro e nell’innovazione. Quella di ieri è stata l’occasione per ribadire quanto sia importante la promozione integrata di cultura ed enogastronomia in un rapporto di collaborazione stretto tra produttori e istituzioni". "L’iniziativa di Confcommercio – ha commentato l’assessore al Commercio e Turismo Etienn Lucarelli – è una occasione per dire grazie ai nostri ambasciatori del territorio". Ecco i nomi dei premiati: Di Luca&Di Luca, Sacchi tartufi, azienda agraria Guerrieri, Guerrino pasticceria e banqueting, Profumeria Taussi, Cosmesi Italia, Sagra dei Garagoi di Marotta, Pasta Montagna, Consorzio di tutela e valorizzazione dell’olio extravergine di oliva di Cartoceto, Mieleria Anniballi, Ricci on the road.

an. mar.