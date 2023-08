Un’eredità tutta da ridere a Terre Roveresche: Lo spettacolo dei Teatranti

"Na question d’eredità, mo en s’sa chi la piarà…", è il titolo della commedia dialettale in due atti che andrà in scena stasera dalle 21,15 in piazza Garibaldi a San Giorgio. In scena i bravi attori del laboratorio ‘I Teatranti’ dell’associazione culturale ‘Anta-Club Marino Saudelli’ guidato da Giuliana Aniballi, che è anche la direttrice del laboratorio e la regista dello spettacolo odierno. La scenografia è di Lorenzo Orsini ed Eleonora Zandri, mentre la grafica è di Laura Rosati. Soggetto e sceneggiatura sono stati interamente prodotti da ‘I Teatranti’, che propongono lo spettacolo insieme al Comune di Terre Roveresche, che anche l’ente patrocinante. La storia, come si evince dal titolo, ruota attorno ad una contesa per una eredità e sembra proprio che sia molto divertente. Per questo, non resta che attendere stasera e accomodarsi gratuitamente nel teatro a cielo aperto di San Giorgio.