Unesco, venticinque anni di cultura

Urbino si prepara a celebrare anche i 25 anni dall’entrata del proprio centro storico tra i siti Unesco, avvenuta il 5 dicembre del 1998. L’aministrazione sta lavorando per ospitare in inverno una riunione dell’Associazione Beni italiani patrimonio mondiale, di cui fa parte dal 2000, corredata da eventi. "Ne ho parlato a Siena con il presidente, Alessio Pascucci, e abbiamo pensato di tenere qui un’assemblea, abbinandovi iniziative come seminari e incontri – spiega l’assessore al Turismo, Roberto Cioppi, che è nel Consiglio d’amministrazione –. Pascucci ha dato disponibilità e al prossimo incontro ne riparleremo". Succeduto come consigliere nel 2023 a Massimo Guidi, che è poi divento presidente onorario dell’associazione, Cioppi dice di essere stato accolto bene: "C’è tanta disponibilità e sono tutti molto propositivi. L’ultima volta ci siamo lasciati con l’intenzione di trattare periodicamente temi comuni ai siti Unesco, al fine creare un dibattito e portarlo all’attenzione dei Ministeri, e c’è voglia di snellire l’associazione in merito ad alcune questioni procedurali, ampliare il numero di città che possono partecipare e renderla più visibile e influente. Bisogna tenere conto che non fu calata dall’alto, ma nacque spontaneamente dalle città, perciò ora ha bisogno di essere riconosciuta con maggior evidenza. Nell’ultima riunione ho pure citato l’aggiornamento in corso del nostro Piano di gestione del sito Unesco: il fatto che io punti molto sulla progettualità e che lo voglia rendere molto pragmatico è piaciuto. C’è anche stato uno scambio di idee con Firenze e Siena sulla sua importanza e su come renderlo il più applicabile e chiaro possibile". A proposito dell’aggiornamento, in origine Cioppi voleva completarlo entro metà primavera, ma il carico di lavoro degli uffici e la complessità del progetto hanno spostato la scadenza a subito dopo l’estate: "Siamo nella fase di scrittura, l’ultima, curata da Luana Alessandrini, responsabile del settore Patrimonio mondiale - spiega -. C’è tanto da fare, anche perché nel frattempo abbiamo inserito ulteriori dettagli sulla raccolta della progettazione e sulla sostenibilità, che diventano più articolate. Sono cose della cui importanza ci siamo accorti strada facendo ed era fondamentale inserirle. Comunque è tutto definito, dobbiamo solo terminare la fase compilativa".

Nicola Petricca