"Un’estate di 50 eventi spalmati su 70 giorni"

Oltre 50 eventi per 70 giorni di programmazione, da metà maggio fino all’autunno. Il comune di Vallefoglia ha presentato l’altro giorno il programma delle attività turistiche e culturali che animeranno gran parte delle frazioni e dei borghi del territorio con eventi sportivi, rievocazioni storiche, spettacoli dialettali, musica dal vivo, balli, degustazioni e cinema all’aperto. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età. Del resto, l’obiettivo del Comune è promuovere il territorio, trasformando le piazze in un punto d’incontro degli abitanti, ma anche in uno spazio di attrazione turistica.

Con un investimento di circa 35mila euro, il sindaco Palmiro Ucchielli, l’assessore alla Cultura Mirco Calzolari e la consigliera con delega ai Grandi eventi Debora Denti hanno messo sul tavolo una programmazione di eventi tutti gratuiti, volti a far risaltare il ruolo strategico di crocevia che riveste Vallefoglia. "Siamo una città industriale che punta però anche sulla cultura, sull’ambiente e sul turismo – ha spiegato il sindaco –. Ci troviamo tra Pesaro e Urbino e tra le vie che portano in Toscana, in Umbria e in Romagna. Gli eventi che proponiamo, che uniscono tradizione e innovazione e nascono dalla collaborazione tra Comune, Pro loco, associazioni e cittadini, si rivolgono pertanto a un bacino vastissimo".

Tra le novità in programma quest’anno spiccano l’iniziativa ‘Calici sotto le stelle’ (13 settembre, ore 21) a Cobordolo, serata dedicata alla musica e alle degustazioni dei produttori locali di vino e ‘Vallefoglia street food’ (27 settembre, ore 21) nella piazza di Montecchio con un omaggio alle canzoni di Vasco Rossi. Tutti i mercoledì di luglio (ore 21) nella piazza di Morciola si terrà invece la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’, mentre dal 4 all’8 agosto (ore 21) a Montecchio andrà in scena il festival della commedia dialettale. Il primo giugno (ore 9 -15) a Sant’Angelo in Lizzola i protagonisti saranno gli arcieri nell’ambito del campionato italiano di rievocazioni storiche, mentre a Montefabbri, dal 17 al 20 luglio si terrà la Fiesta global 2025. E poi ancora, la tradizionale Sagra della polenta dal 18 al 21 settembre a Montecchio.