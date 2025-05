Unicef racconta Audrey Hepburn. Una diva schierata per l’infanzia

Audrey Hepburn, da stella del cinema a stella dell’infanzia. L’indimenticabile attrice britannica (1929-1993) nei panni di straordinaria portavoce dell’Unicef (è stata nominata Ambasciatrice di Buona Volontà del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia nel 1987) dopo aver dismesso quelli di attrice famosa in tutto il mondo sarà raccontata oggi pomeriggio alle 17,45 a Pergola nella sala consiliare nel corso del convegno di beneficenza promosso dal Comitato di Pesaro e Urbino dell’Unicef con il patrocinio del Comune. "Siamo molto contenti – sottolinea il sindaco Diego Sabatucci – di ospitare questa iniziativa di una realtà come l’Unicef che tutela e promuove i diritti di bambini, bambine e adolescenti in Italia e nel mondo. Un impegno di straordinaria importanza che avremo l’occasione di conoscere meglio, insieme alla figura di Audrey Hepburn, stella del cinema e dell’infanzia".

Sarà Massimo Baronciani

a ripercorrere la storia dell’attrice con aneddoti poco conosciuti della star, capace di passare con grande sensibilità dai riflettori del cinema alla semplicità di un abbraccio verso i bambini più vulnerabili. L’evento sarà anche l’occasione per illustrare l’impegno del Comitato di Pesaro e Urbino dell’Unicef.

s.fr.