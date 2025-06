’Unicore’, l’Ateneo tende la mano ai rifugiati

L’Università di Urbino aderisce nuovamente al progetto Unicore, nato per costruire corridoi educativi destinati ai rifugiati, e presenta Unicore 7.0. L’iniziativa è promossa dalle università italiane, con il sostegno di Agenzia ONU per i rifugiati, Ministero degli Esteri, Caritas italiana, Commissione sinodale per la diaconia - area servizi inclusione, Centro Astalli e altri partner, allo scopo di facilitare le vie di ingresso legale per i rifugiati e favorirne l’integrazione.

"Servirà a favorire l’accesso all’istruzione universitaria e alla ricerca a studenti a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato e che siano residenti in Etiopia, India, Kenya, Malawi, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe – ha detto il prorettore vicario, Vieri Fusi –. Le parti si impegnano ad assicurare una serie di attività di supporto, sostegno e inclusione". A presentare gli interventi che la Carlo Bo garantirà, è stato il prof. Eduardo Barberis: "Oltre all’esonero dai contributi universitari, sono previste attività di supporto materiale e sociale. Per l’accesso ai benefici, l’Università ha pubblicato un bando che ha portato alla selezione di una studentessa sudsudanese, Flavia Aketo Wanga, che si aggiungerà ai due studenti Unicore selezionati in passato e in procinto di laurearsi, Peter Lidu e Akimana Canisius". Agli altri partner spetteranno differenti forme di agevolazione: all’Arcidiocesi, per esempio, competerà la fornitura di beni di prima necessità o l’erogazione di un contributo economico per il sostegno alle spese burocratiche, alimentari e di trasporto. I corsi che hanno aderito sono Economia, management e finanza, Economics and management of cultural resources and territories, Filosofia dell’informazione, Lingue moderne e interculturalità, Politica società economia internazionali, Informatica e innovazione digitale. Oltre a Fusi e a Barberis, sono intervenuti Simona Malucelli, responsabile Ufficio relazioni con gli studenti; Giovanna Giacchella, consigliera Fondazione Wanda di Ferdinando; Lorenzo Campanelli, presidente Fondazione Homobonus; monsignor Sandro Salvucci, arcivescovo di Urbino - Urbania - Sant’Angelo in Vado; Raffaella Nannini, direttrice de L’Africa Chiama; Gaetano Sgarro, GRIS Marche; Luisa Bianco, referente del progetto per l’Agenzia ONU per i Rifugiati e studenti e studentesse di Unicore 5.0.

Nicola Petricca